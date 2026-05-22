ATTUALITA'
Sabaudia riceve la Bandiera d’Onore del Consiglio d’Europa
Importante riconoscimento europeo per Sabaudia, che nei giorni scorsi ha ottenuto la Bandiera d’Onore del Consiglio d’Europa, premio assegnato ai Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione dei gemellaggi, della cooperazione internazionale e dei valori europei. Il riconoscimento, istituito nel 1955 dal Consiglio d’Europa, colloca la città pontina tra le realtà europee premiate per le attività dedicate al dialogo tra i popoli e alla costruzione di relazioni culturali e istituzionali. Insieme a Sabaudia sono state insignite della Bandiera d’Onore anche città come Lipsia, Montpellier, Heidelberg, Eskişehir e Kadıköy. La cerimonia ufficiale di consegna si svolgerà il prossimo 25 settembre proprio a Sabaudia, con il coinvolgimento delle scuole del territorio e la partecipazione di un rappresentante del Consiglio d’Europa.
A commentare il traguardo è stato il sindaco Alberto Mosca: «Il riconoscimento rappresenta un momento di grande rilievo nel segno della solidarietà internazionale e dei valori fondanti della nostra città, quali democrazia, cultura, educazione e diritti». Il primo cittadino ha sottolineato come la Bandiera d’Onore confermi il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale negli ultimi anni attraverso gemellaggi, iniziative dedicate all’Europa e attività rivolte soprattutto alle nuove generazioni. Tra queste anche gli eventi legati a Altiero Spinelli ed Émile Chanoux, oltre alle celebrazioni per la Festa dell’Europa del 9 maggio.
Nel corso delle iniziative europeiste promosse dalla città è stato inoltre ricordato David Maria Sassoli, al quale è stata dedicata una panchina nel piazzale esterno del liceo Rita Levi Montalcini. «Dopo questo traguardo puntiamo ora a ottenere la Targa d’Onore», ha concluso il sindaco Mosca.
ATTUALITA'
Supporto ai caregiver, Diaphorà presenta il progetto “RI-GUARDA-TE”
Prendersi cura di chi ogni giorno si prende cura degli altri. È questo l’obiettivo di “RI-GUARDA-TE”, il nuovo progetto promosso a Latina dall’Associazione Diaphorà, realtà impegnata da oltre vent’anni nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. L’iniziativa, presentata ufficialmente il 20 maggio, nasce per offrire supporto concreto ai caregiver familiari, spesso esposti a un forte carico emotivo, psicologico e sociale. A partire da giovedì 28 maggio prenderà il via un primo ciclo sperimentale di cinque incontri settimanali guidati dalle psicoterapeute Cristina Leggio e Chiara Costanzo, insieme alla consulente alla pari Carla Zanchetta.
Il progetto si rivolgerà inizialmente ai familiari di persone inseribili in percorsi orientati all’autonomia abitativa, ma l’intenzione dell’associazione è quella di ampliare progressivamente il servizio per rispondere a un bisogno sempre più diffuso tra le famiglie che vivono quotidianamente la disabilità. Accanto ai laboratori già attivi dedicati ai giovani con disabilità, pensati per favorire autonomia personale e inserimento lavorativo, Diaphorà ha deciso di concentrare l’attenzione anche sui genitori e sui familiari che affrontano il peso costante della cura.
Nasce così l’idea di una “stanza verde”, uno spazio protetto e accogliente in cui i caregiver possano confrontarsi, alleggerire il carico emotivo e acquisire strumenti utili per affrontare paure, fragilità e incertezze legate al futuro. Attraverso il percorso, i partecipanti saranno accompagnati verso una maggiore consapevolezza del proprio equilibrio psicologico e relazionale, con l’obiettivo di favorire atteggiamenti più proattivi e nuove forme di benessere familiare. Con “RI-GUARDA-TE”, l’Associazione Diaphorà rafforza il proprio impegno sul territorio, puntando a costruire una rete di ascolto e sostegno dedicata a chi troppo spesso resta invisibile nel lavoro quotidiano di assistenza e cura.
ATTUALITA'
Il comune di Sezze riceve la Medaglia d’Oro al Merito Civile
Si è svolta questa mattina, presso l’Auditorium Comunale San Michele Arcangelo, la cerimonia di conferimento e consegna della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Città di Sezze, un riconoscimento di altissimo valore istituzionale che rende omaggio al coraggio, alla sofferenza e alla dignità dimostrati dalla comunità setina durante gli anni drammatici della Seconda guerra mondiale. Ad apporre sul gonfalone del comune il prezioso riconoscimento, direttamente il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, che ha letto anche la motivazione con la quale il presidente della Repubblica ha assegnato la medaglia.
Nel suo intervento, il Sindaco Lidano Lucidi ha ricordato il prezzo altissimo pagato da Sezze durante il conflitto: bombardamenti, fame, paura, persecuzioni, lutti, feriti, orfani di guerra e violenze che hanno segnato in modo indelebile la storia cittadina. Un tributo di sangue e sofferenza che oggi trova riconoscimento in una medaglia che non celebra un singolo gesto, ma la forza di un popolo intero.
«Questa medaglia d’oro al valor civile non è soltanto un riconoscimento istituzionale — ha sottolineato il Sindaco — ma un atto di giustizia verso chi ha sofferto, resistito e ricostruito. È il riconoscimento del coraggio, della dignità e della forza della nostra comunità». La cerimonia ha rappresentato anche un invito a custodire e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, perché la storia di Sezze non resti confinata al passato, ma continui a vivere nell’orgoglio, nella consapevolezza e nel senso di appartenenza dei cittadini. «Una città senza memoria e senza orgoglio è una città senza anima – ha concluso il Sindaco – e Sezze oggi dimostra di avere ancora un’anima forte, viva, orgogliosa».
Durante la cerimonia c’è stato anche l’intervento dell’ex sindaco Andrea Campoli, che ha promosso l’iniziativa durante la sua consiliatura, e quello dello stesso Prefetto Ciaramella.
ATTUALITA'
Un anno di Oasi Viola: diritti, salute e inclusione al centro dell’impegno della CGIL Frosinone Latina
LATINA – Ha celebrato ieri il suo primo anno di attività Oasi Viola, il centro di ascolto, orientamento e supporto, promosso dalla CGIL Frosinone Latina a sostegno delle donne italiane e straniere che vivono situazioni di difficoltà. Un pomeriggio di confronto, testimonianze e riflessioni sui temi dei diritti, della salute e dell’inclusione sociale.
All’evento hanno partecipato la Presidente della Consulta delle Donne e Consigliera Comunale Dr.ssa Simona Mulè e l’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Galardo, a conferma della rete crescente tra associazioni, istituzioni e cittadinanza.
Ad aprire i lavori è stata Anna Del Vecchio, Segretaria CGIL Frosinone Latina, che ha ripercorso il primo anno di attività di Oasi Viola e illustrato gli obiettivi futuri: ampliare la rete territoriale, intensificare le campagne di sensibilizzazione, rafforzare l’attenzione alla salute di genere e alla tutela delle donne più vulnerabili. La Segretaria ha dedicato un momento anche alle due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGIL nazionale: “I Diritti Non Si Appaltano” e “Salute è Diritto” per le quali la CGIL Frosinone Latina si sta mobilitando con appuntamenti in tutto il territorio.
La dottoressa Elettra Ortu La Barbera ha affrontato il tema della salute di genere, sottolineando la necessità di una medicina costruita sulle differenze biologiche e sociali, con garanzia di accesso equo alle cure e alla prevenzione.
Particolarmente toccanti le testimonianze di Sakima Hosseini e di sua figlia Fatima, che hanno portato all’attenzione del pubblico le condizioni delle donne afghane, private ogni giorno di diritti fondamentali e della possibilità di costruire un futuro.
A concludere i lavori Diana Agostinello, Segretaria CGIL Roma e Lazio, che ha ribadito il ruolo di Oasi Viola come punto di riferimento territoriale e luogo aperto a tutta la comunità: uno spazio fondato sulla sorellanza e la solidarietà, che deve diventare sempre più fucina di relazioni sane e di reti di supporto.
L’evento si è concluso con un momento conviviale, con la consapevolezza condivisa che Oasi Viola non è soltanto un centro di supporto, ma una rete di solidarietà capace di unire persone, esperienze e istituzioni intorno a un obiettivo comune: non lasciare nessuna donna sola.
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