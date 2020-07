Oroscopo del giorno 28 Luglio 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata tesa: tendete a mettere in discussione tutte le azioni del partner. Cercate di agire in modi diplomatici per evitare alcuni scontri. Single: dovreste cercare di pensare positivamente per non rischiare di allontanare le persone che vi interessano. Professionalmente gli impulsi di Giove vi destabilizzano: anche se siete insoddisfatti, un po’ di pazienza vi farà vedere che alla fine gli sforzi pagano. Per quanto riguarda la salute, dovreste accordare più attenzione all’alimentazione e alle cattive abitudini: eliminare alcuni vizi è il migliore modo per sentirvi bene.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia dovreste prestare più attenzione al partner per capire a fondo il suo stato d’animo. Single: se di recente avete incontrato una persona e non avete più notizie, non preoccupatevi, abbiate pazienza e lasciategli un po’ di tempo; probabilmente ha dei problemi personali da risolvere. Professionalmente sarete un po’ troppo euforici ed avrete l’impressione che gli altri vanno a spasso: siate un po’ più tolleranti e tutto andrà per il meglio. La salute è buona, tuttavia, anche voi avete bisogno di qualche ora di riposo.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia sarete tentati si scoprire tutti i segreti del partner: attenzione a non diventare troppo invadenti. Single: se avete un appuntamento dovreste cercare di essere più aperti. Professionalmente sarete abbastanza motivati per portare a fine le vostre attività prioritarie. Dal punto di vista della salute, qualsiasi movimento vi farà sentire bene: camminate, respirate aria fresca e godetevi queste belle giornate d’estate.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la comunicazione sarà eccellente e passerete una giornata segnata della passione. Single: non avrete nessun tipo di problema nei rapporti con le persone che vi stanno intorno. Professionalmente sarete di buon umore e riuscirete a coinvolgere la maggior parte dei colleghi nei vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, nessun disturbo vi minaccerà: è tempo di prendere un po’ di aria fresca e fare qualche passeggiata per godervi appieno l’influenza della Luna.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno. In coppia, occhio alla gelosia: cercate di essere sicuri che i vostri dubbi sono validi prima di reagire. Single: anche per voi Giove alimenta il dubbio e non riuscirete ad apprezzare le persone che incontrerete. Professionalmente, se siete in attesa di notizie riguardo allo sviluppo della vostra carriera, dovreste armarvi di pazienza: potreste dover aspettare ancora. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi dovrebbe pensare di più alle necessità del corpo: coccolatevi e cercate dei modi validi per rilassare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la giornata sarà molto bella: sarete irresistibili ed otterrete tutto quello che desiderate. I single avranno l’occasione di incontrare nuove persone grazie alle uscite insieme agli amici. Professionalmente, coloro che pensano da tempo ad un cambiamento, dovrebbero riuscire ad aprire alcune porte. Gli altri avranno una giornata abbastanza tranquilla. Per quanto riguarda la salute, fisicamente siete in ottime condizioni, ma dovreste cercare di rilassare un po’ di più la mente, magari mettendo in attesa per qualche instante i problemi quotidiani.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia, le vostre aspettative romantiche saranno soddisfate: il partner a ricevuto i vostri messaggi e farà di tutto per accontentarvi. Single: dovreste essere più attenti ai segnali che riceverete per non perdere una buona opportunità. Professionalmente si tratta di saper negoziare: lo stipendio, le condizioni di lavoro o la vostra posizione. Mercurio vi aiuterà a farvi valere. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi godrà di vitalità ed energia e Plutone promuove la guarigione dove è necessario.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia è molto probabile passare una fase positiva grazie a questo sestile che stimolerà la vostra fantasia diminuendo considerevolmente la routine. Single: il vostro lato umoristico vi aiuterà ad incantare le persone intorno a voi. A lavoro sarete creativi e fantasiosi: per avanzare nei vostri obiettivi attuali non esiterete a pensare fuori dagli schemi e fare degli sforzi in più. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete abbastanza bene e questa configurazione astrale è ideale se volete iniziare terapie alternative per gestire al meglio le vostre ansie.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno e sconvolge l’armonia della coppia. Vecchie domande emergono con la loro parte di incertezza, così grave che l’integrità del rapporto è messa in dubbio. Dovreste reagire e non lasciare che le cose peggiorino. Single: nuovi incontri saranno piuttosto difficili durante questa giornata. A lavoro, nonostante le vostre iniziative, i risultati non sembrano soddisfare ancora i superiori, se ne avete. Cercate di farvi capire prima che qualcuno si prenda i vostri meriti. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi si sentiranno pieni di energia e sarà necessario spenderla in modo intelligente per riconquistare il vostro equilibrio fisiologico.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia la vostra irritabilità non promuoverà la dimostrazione dei sentimenti. I single si aspetteranno molto dalle persone che hanno incontrato, probabilmente troppo, e saranno amareggiati nel non ricevere l’attenzione attesa. A lavoro, la situazione che state affrontando potrebbe essere più complessa del solito: se avete dei dubbi su una decisione, chiedete consigli ai vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, non lasciate che lo stress condizioni la vostra giornata: rilassatevi e cercate di riprendere il controllo dei vostri pensieri.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia avrete sicuramente molte idee per arricchire la vostra vita sentimentale. Single: cercate di rallentare un po’ il ritmo e lasciate che le cose accadano naturalmente. Professionalmente, questo sestile è più favorevole alle persone che lavorano nel campo della comunicazione; per le altre sarà una giornata neutra. Dal punto di vista della salute vi sentirete molto bene: riuscirete a bilanciare perfettamente le vostre forze sia emotivamente, che fisicamente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia potreste vivere una svolta piuttosto positiva se riuscirete a pensare alla vostra situazione con il senno di poi necessario. Single: grazie al vostro atteggiamento riuscirete a farvi capire molto bene dalle persone che incontrerete. A lavoro si annuncia una giornata impegnativa, ma se vi concentrerete nulla vi sembrerà insormontabile. Per quanto riguarda la salute, la forma è lì, ma la maggior parte di voi non riuscirà a goderne a causa dei pensieri un po’ troppo grigi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.