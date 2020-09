A Sabaudia Orazio Longo e Instant Shooting

Shares

SABAUDIA – L’estate culturale dell’Associazione Sabaudia Culturando non sta finendo, ma prosegue – sempre attenta a tutte le precauzioni anti Covid-19 – con “Incontro con l’autore” nell’ambito di Libri nel Parco, giunta alla sesta edizione. “Il dialogo con intellettuali e pubblico – spiegano gli organizzatori – è volto a scoprire e mettere in luce le ragioni della scrittura, i temi e i problemi d’autore, il significato del ricorso ai differenti generi letterari, l’uso delle strategie comunicative ed espressive. Inoltre, Incontro con l’autore prevede la lettura interpretata di brani, tratti da almeno uno dei volumi proposti al pubblico, effettuata da giovani professionisti”.

Il primo evento ha come ospite graditissimo Orazio Longo: scrittore, docente di Educazione musicale e maestro di pianoforte, giornalista, pianista e esperto di problemi socio-politici, oltre, alla pubblicazione di tre CD musicali, ha scritto: Neanche a dirlo era bellissima – Corti su carta; Il mare della speranza per soprano e orchestra; La conquista. In bilico sulla vetta senza nome; Il papa mancato. Mariano Rampolla del Tindaro, il cardinale siciliano che sfidò i Savoia e l’imperatore d’Austria. In particolare al centro della serata il suo Instant Shooting: libro di brevi racconti con contrappunto fotografico.

A conversare con Orazio Longo, il prof. Angelo Favaro, grecista, italianista e comparatista letterario, ospite noto alla platea dei frequentatori delle manifestazioni dell’Associazione Sabaudia Culturando; la professoressa Maura Locantore, nota esperta delle opere e della vita di Pier Paolo Pasolini, fine filologa e italianista impegnata presso l’Università degli Studi della Basilicata e Giovanni La Rosa, impegnato in studi e ricerche presso l’Università degli Studi di Monaco, esperto di linguaggi multimediali e non verbali, riprese e montaggio cinematografico, fotografia e letteratura del XX secolo. Le letture sono affidate a Luigi Bianco, studioso di letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento e Martina Rosella, editor- redattrice editoriale esperta nella narrativa e in comunicazione multimediale, cinematografica e pubblicitaria.