Le opere di Gargano, Chicarella e Ban a Mosca per il Festival Street Art Diplomacy

LATINA – Opere pontine in esposizione a Mosca per il Festival internazionale Street Art Diplomacy in corso a Sergiev Posad. E’ stata la galleria russa Art Baza a invitare anche quest’anno gli artisti di graffiti di tutto il mondo a prendere parte anche a distanza (per via del Covid-19) alla nota manifestazione artistica e Mad Museo d’Arte Diffusa ha inviato una composizione di opere d’arte di tre artisti pontini: Fabrizio Gargano, Alessandra Chicarella e nel decennale della scomparsa anche un’elaborazione grafica di un’opera a ricordo di Sergio Ban.

“I lavori elaborati in digitale ad alta risoluzione sono stati stampati direttamente in Russia su tre banner di grande formato e installati all’aperto in alcune aree degradate della periferia russa – spiega il curatore di Mad Fabio D’Achille – Le migliori opere saranno pubblicate in un catalogo d’arte contemporanea che verrà in seguito spedito anche agli artisti”.