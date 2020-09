Covid-19, altri 11 casi: il totale sfiora i 900

Shares

LATINA – Dopo la flessione di ieri con 4 casi, torna a doppia cifra il numero di contagi da Covid. Undici sono quelli segnalati oggi nel bollettino della Asl di Latina, emersi nelle ultime ore attraverso i tamponi eseguiti. In un caso si è reso necessario il ricovero. I Comuni sono Latina con 4 casi, Formia con tre, Sezze con due, Cisterna e Sermoneta con un caso ciascuno.

Sono 899 i casi totali (indice a 15,63),298 gli attuali positivi attivi, di cui 16 ricoverati a Latina nel reparto di Malattie Infettive del Goretti che conta 17 posti letto-covid, aumentabili a 21 ed è dunque vicino alla massima occupazione; mentre 18 si trovano tra lo Spallanzani e altre strutture della Capitale.

Il Goretti intanto si prepara ad affrontare l’autunno: in un protocollo studiate e comunicate al personale sanitario le modalità per un’eventuale riconversione della struttura in ospedale Covid a tempo di record se si rendesse necessario.