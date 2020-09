Il capo della Polizia Franco Gabrielli a Latina

Shares

LATINA – Il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli era a Latina questa mattina al Teatro Pochielli dell’Ic Alessandro Volta dove è stata presentata la settima edizione de “Il mio diario”, un progetto della Polizia di Stato giunto alla sua settima 7° edizione, nato per far promuovere i valori della legalità, dell’amicizia e della solidarietà tra i più giovani.

Realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il contributo del Mef e dell’istituto Poligrafico Zecca dello Stato Italiano, l’agenda scolastica è destinata ai ragazzi delle quarte elementari ed è già stata distribuita negli anni a 350mila ragazzi. Elisabetta Dami, autrice e mamma del famoso personaggio, Geronimo Stilton ne ha curato il progetto editoriale. Il Mio Diario – spiegano dalla Polizia di Stato – terrà compagnia ai ragazzi nel corso di tutto l’anno, con informazioni, notizie e giochi per insegnare loro a crescere coltivando i valori veri per diventare i cittadini di domani.