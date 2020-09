Oroscopo del giorno 28 Settembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Saturno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, oscillerete tra la necessità di affetto in più ed il desiderio di maggiore libertà ed il vostro comportamento non sarà facile da capire per il partner. Single: vi sentirete bene nella vostra situazione attuale e non farete nessuno sforzo per cambiare qualcosa. Professionalmente, l’atteggiamento titubante vi sarà utile sopratutto se state elaborando informazioni importanti o state costruendo un nuovo progetto. Per quanto riguarda la salute, alcune passeggiate vi farebbero molto bene: è necessario impostare un piccolo programma di rilassamento per rimettervi in forma.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in opposizione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’atmosfera generale sarà pesante con tendenze conflittuali: cercate di ascoltare un po’ di più il partner per capirne il problema. Single: dovreste aspettare giorni migliori per parlare di amore se volete evitare alcune incomprensioni. Anche a lavoro l’atmosfera è tesa: ci saranno disaccordi nel programma e dovreste affrontare situazioni problematiche riguardo ad un progetto. Per quanto riguarda la salute, i fastidi che state sentendo stanno minando il vostro morale: dovreste cercare di rilassarvi e riposarvi di più.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in sestile con Venere nel vostro segno: questa configurazione astrale riscalderà i cuori più freddi. In coppia dovreste cogliere l’occasione per dimostrare al partner che lo amate ancora. Single: con un po’ di gentilezza vedrete più facilmente avverarsi i vostri sogni. Professionalmente sarete di buon umore e motivati: vedrete sempre il bicchiere mezzo pieno e sarete un’ottima guida per i vostri colleghi. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete molto bene e se manterrete il ritmo attuale potreste approfittare di questo benessere a lungo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete molto innamorati: Marte amplifica i vostri desideri sensuali e vorreste sedurre il partner ad ogni passo. Singles: l’influenza delle Stelle agirà su di voi per rendervi più intraprendenti del solito: cercherete di attirare l’attenzione ed incantare quelli che vi piaceranno, senza farvi troppe domande. A lavoro, sarete fiduciosi, forse troppo: alcuni di voi saranno vanitosi rischiando di dimenticare di avere dei colleghi. Per quanto riguarda la salute sarete molto energici e pieni di vitalità: cercate di spendere le energie in più facendo un po’ di movimento.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia ci sono ancora domande che non hanno ricevuto risposte dal partner, ma siete disposti a dare una seconda possibilità alla vostra relazione. Single: Plutone vi fa avere una immagine di voi stessi un po’ errata e dovreste preservare un giusto equilibrio. Professionalmente le Stelle vi ispireranno con idee innovative per rendere il lavoro più efficace; tuttavia, potreste imbattervi in un muro di incomprensioni. Per quanto riguarda la salute, in mattinata avrete tanta energia, ma ricordate di riposarvi per evitare un esaurimento.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il giorno sarà pieno di tenerezza ed attenzioni: l’accordo col partner è perfetto e godrete della vostra vita insieme nel miglior modo possibile. Single: abbiate il coraggio di esprimere i vostri sentimenti perché è arrivato il momento di andare oltre. Professionalmente, riuscirete a farvi capire senza difficoltà: la comunicazione è al massimo ed è una giornata favorevole anche per coloro che cercano un lavoro. Per quanto riguarda la salute, la mente ha lavorato molto ultimamente e vi meritate una bella pausa.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno. In coppia nulla fermerà la gioia del partner che avrà l’impressione di riscoprirvi non risparmiando le forze per aumentare la vostra complicità. Single: l’aspetto astrale amplifica il desiderio di vivere ed oserete di più. Professionalmente siete determinati ad avere successo nei progetti in corso e la concentrazione vi permetterà di andare avanti in modo efficace. Avrete il piacere di vedere rapidamente risultati concreti. Per quanto riguarda la salute, sarete di ottimo umore e moltiplicherete le attività senza ascoltare i segni di stanchezza: abbiate un po’ più cura di voi stessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in opposizione con il Sole nel vostro segno. In coppia è meglio lasciar andare le cose piuttosto che provare a cambiarle: dovreste pensare bene prima di prendere una decisione come una separazione, una distanza o la riconciliazione. Single: dovreste aspettare un altro giorno per dichiarare i vostri sentimenti. Professionalmente avrete problemi a definire i contorni dei vostri obiettivi: sarete indecisi e delusi della vostra situazione attuale. Per quanto riguarda la salute, occupatevi in particolare di voi stessi per vedere un miglioramento: non chiedete troppo dal vostro corpo e cercate di riposarvi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, proverete a decidere tutto voi volendo avere l’ultima parola: per evitare possibili conflitti, cercate di relativizzare ciò che vi infastidisce e non fermatevi su cose insignificanti. Single: avrete l’opportunità di incontrare nuove persone. Professionalmente, Urano non faciliterà la vostra concentrazione: passerete da una cosa all’altra in un istante e sarete troppo indecisi. Attenzione ai ritardi ed assicuratevi di gestire almeno le urgenze del giorno. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete abbastanza in forma e potreste decidere che è arrivato il momento di prendervi più cura di voi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie sono forti e potrebbero prendere in considerazione alcuni progetti rimandati da un po’. Single: cercherete di stare un po’ da soli per fare il punto su ciò che vi aspettate da una relazione futura. Professionalmente le vostre idee saranno ancora più originali e all’avanguardia, e vi aiuteranno a fare la differenza. Per quanto riguarda la salute, finalmente deciderete di pensare di più alle vostre necessità: rilassatevi e godetevi la giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. In coppia, il vostro atteggiamento ostinato vi causerà problemi: siete convinti di avere ragione e non siete pronti a fare dei compromessi. Cercate di mantenere la calma e di ascoltare quello che il partner ha da dirvi. I single hanno fissato l’asticella così in alto che possono restare solo delusi dai loro possibili incontri. Professionalmente potreste incontrare qualche resistenza sulla vostra strada e dovreste evitare le discussioni in contraddittorio. Per quanto riguarda la salute, siete stressati e potreste avvertire dolori muscolari: fate del vostro meglio per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in sestile con Venere nel vostro segno. In amore le coppie saranno in perfetta sintonia con il partner e trascorrendo una giornata serena. Single: l’influenza benefica di Venere faciliterà la comunicazione e vi aiuterà ad esprimere i vostri sentimenti. Professionalmente sarete determinati, energici, ambiziosi e state procedendo con sicurezza verso il successo. Per quanto riguarda la salute, sarete al massimo della forma fisica: evitate gli eccitanti come il caffè, il cibo troppo salato, troppo ricco e troppo dolce per permettere al corpo anche di riposare.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.