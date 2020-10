Coronavirus, su 47 nuovi casi, 21 sono ad Aprilia

Shares

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 47 nuovi casi positivi al Covid-19 con Aprilia che è il comune più colpito: 21 casi. Positivi sono emersi anche a Cisterna (2), Cori (3), Fondi (1), Gaeta e Latina (4), Minturno (1), Pontinia (1), Sonnino (1) , Sperlonga (1) e Terracina (5). Sono 1769 i casi totali e superano ormai decisamente quota mille, i positivi attivi (1031). Sopra i cento anche la quota dei pazienti ricoverati ( di cui la metà circa al Goretti). Vicini a quota 700 i guariti dall’inizio della pandemia.

Preoccupano i cluster familiari secondo le linee guida dovranno essere circoscritti prima possibile. E proprio per capire meglio come si sta diffondendo in questa fase il virus, oggi nel tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in Prefettura è stato chiesto alla Asl di presentare un report. Si vuole anche comprendere se la scuola abbia influito sull’importante aumento.