Itri, 58 operatori della Casa di Riposo Domus Aurea positivi al Covid-19

ITRI – Sono risultati positivi al Covid OSS e anziani della casa di riposo Domus Aurea RSA di Itri, 58 persone in tutto tra pazienti e personale sanitario. Il gruppo ha effettuato il tampone rapido antigenico presso il Laboratorio Clanis di Scauri dopo che una delle OSS ieri era stata dichiarata affetta da bronchite”. Lo comunica il Comune spiegando che sono “tutti asintomatici e sono rimasti in isolamento all’interno della struttura in attesa di fare tampone molecolare”.

Il sindaco Antonio Fargiorgio ha emesso un’ordinanza e disposto la quarantena della struttura per anziani di Via San Martino. “Ho già preso contatti e parlato direttamente con il Direttore Generale dell’ASL Latina, Dott. Giorgio Casati, con il quale ho ottenuto che già nel pomeriggio di oggi siano eseguiti presso la struttura i tamponi faringei, sia agli ospiti che agli operatori – spiega il primo cittadino – La situazione è sicuramente seria e delicata e l’Amministrazione la sta seguendo da vicino. Le Autorità Sanitarie stanno effettuando le verifiche ed i controlli di rito per accertare l’origine del contagio, posto che la struttura è chiusa al pubblico esterno da 40 giorni, come riferito dai responsabili. In momenti come questi, appare ancora più necessario richiamare l’attenzione di tutti al rigoroso rispetto delle misure dettate per il contenimento del rischio contagio: utilizzo della mascherina, distanziamento, igiene frequente delle mani”.

In quarantena anche un carabiniere della locale stazione e i figli , congiunti di una delle operatrici della Rsa.