Covid-19, nuovo pesante bilancio: un morto e 84 casi positivi

LATINA – Un altro decesso e 84 nuovi contagi contagi da coronavirus sono il dato pesantissimo di oggi in provincia di Latina. Come precisato dalla Regione, si tratta di casi con link familiare o di contatti di un caso già noto.

Il decesso riguarda un uomo di 88 anni di Itri con patologie pregresse. I casi sono stati registrati a Aprilia (13), Castelforte (1), Cisterna di Latina (24) Cori (4), Fondi (1), Gaeta (2), Itri (1), Latina (26), Roccagorga (2), Sermoneta (1), Sezze (2), Sonnino (1), Terracina (6).

I casi totali sono ora 2297. I positivi attivi 1463, 124 i ricoverati. Sale a 45 il numero dei pontini deceduti a causa del virus.

Nel Lazio, invece, sono emersi da oltre 21mila tamponi 1251 casi positivi. Sedici sono i pazienti che non ce l’hanno fatta e 107 guariti. Migliora il rapporto tra tamponi e positivi, oggi al 5,7%.

La Regione ha anche annunciato l’imminente pubblicazione di un bando per richiamare in servizio medici volontari andati in quiescenza, disponibili a rientrare soprattutto come anestesisti e medici del contact tracing.