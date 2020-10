Latina, Muzio: “Noi, in tuta e scarpe da ginnastica per rappresentare il mondo dello sport”

Shares

LATINA – “La nostra sarà una manifestazione pacifica, ordinata e colorata come è nello stile degli sportivi da sempre abituati a rispettare le regole”. Annalisa Muzio, presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia di Latina, “chiama” a raccolta, in Piazza del Popolo, il mondo dello sport e delle associazioni sportive per un flash mob che partirà alle 14, simbolicamente sotto il Comune, per chiedere attenzione su uno dei settori più colpiti dalle misure dell’ultimo Dpcm che ha disposto al chiusura delle palestre e delle attività sportive non agonistiche.

“Sarà una manifestazione assolutamente pacifica, anche l’orario la dice lunga sulle nostre intenzioni, ci saranno tanti bambini, ci presenteremo tutti con le divise e le scarpe da ginnastica per rappresentare questa realtà: il gesto atletico, l’ordine e la disciplina. Saremo lì a dare anche una nota di colore alla nostra città”, ha detto questa mattina su Radio Immagine, la Presidente Muzio

