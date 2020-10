Oroscopo del giorno 11 Ottobre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in opposizione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è arrivato il momento di parlare con il partner per porre fine alle vostre incertezze. Single: potreste scoprire un dettaglio che vi farà pensare un po’ prima di proseguire. Per quanto riguarda la salute vi sentite bene con voi stessi e questo ha una buona influenza anche per il vostro stato d’animo. In famiglia, gli impegni che avete preso ultimamente possono materializzarsi e sarete in grado di offrire il vostro aiuto se ce ne sarà bisogno.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, coloro che hanno importanti decisioni da prendere, non sapranno più da che parte andare: non fatevi prendere dal panico e cercate di ragionare con calma. Single: non è un buon momento per decidere di incontrare nuove persone. La salute è nella norma, tuttavia, dovreste riposarvi per poter pensare con lucidità. In famiglia dovreste avvertire gli altri che non siete in vena, anche per evitare di aggravare certi conflitti.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia è il momento per affrontare ciò che avete tralasciato ultimamente: il partner avrà la vostra stessa lungimiranza. Single: preferite passare più tempo con gli amici piuttosto che inseguire l’amore. Per quanto riguarda la salute, le tensioni sembrano scomparire lasciandovi godere di ottimo morale. In famiglia i rapporti sono cordiali e dinamici: la vostra presenza è apprezzata e questo vi rende felici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in opposizione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete l’esigenza di cambiare alcune abitudini ma dovreste prima mettervi d’accordo con il partner per evitare malintesi. Single: non cercate di incontrare qualcuno a tutti i costi; concedetevi un po’ di tempo per pensare. Per quanto riguarda la salute, potreste sentirvi vulnerabili: avete bisogno di sfogare le vostre emozioni. In famiglia dovreste fare del vostro meglio per superare le turbolenze portate dall’aspetto lunare: cercate di rimanere diplomatici nei discorsi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, siete troppo esigenti: se volete più affetto, dovreste essere i primi a dimostrarlo. Single: non siete del tutto soddisfati della vostra situazione attuale, ma ciò dipende anche dalle scelte che avete fato. Per quanto riguarda la salute, dovreste vedere un miglioramento: i soliti disturbi svaniscono permettendovi di godervi la giornata a vostro piacimento. In famiglia avrete voglia di passare più tempo con i vostri cari ed assaporare ogni momento.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in quinconce con la Luna nel vostro segno. In coppia c’è fiducia tra di voi ed i progetti comuni saranno raggiunti con più facilità. Single: dovreste dare più valore alla lealtà se volete costruire una relazione duratura. Per quanto riguarda la salute, sarete più vitali decidendo di riprendere l’attività fisica. In famiglia dovreste cercare di essere meno esigenti e più tolleranti, sopratutto con i più piccoli.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia sarete in perfetta armonia con il partner ma anche con voi stessi: vi sentirete soddisfatti della vita insieme e penserete di più al futuro. Single: le cose si stanno muovendo nella giusta direzione e se riuscite a gestire la vostra impazienza, potreste iniziare una bella storia. Per quanto riguarda la salute, la configurazione astrale promuove il benessere e sarete in grado di affrontare diverse attività contemporaneamente. In famiglia, le Stelle incoraggiano la vostra generosità e sarete particolarmente benevoli con tutti quelli che vi staranno intorno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia, la posizione delle Stelle vi aiuta ad esprimere con facilità i vostri sentimenti e attenua le tensioni nella relazione: approfittate dell’influenza astrale benefica per parlare di cose importanti. Single: è il giorno ideale per decidere di prendere nuovi appuntamenti. Per quanto riguarda la salute, non avrete alcun tipo di problema ma non sarebbe male prendervi qualche pausa per rilassare la mente. In famiglia sarete disposti ad ascoltare di più gli altri e potreste dare buoni consigli.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia farete di tutto per dimostrare al partner i vostri sentimenti più profondi. Single: sarete di ottimo umore ed avrete tante occasioni per conoscere persone interessanti. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi tenderanno a disperdersi mentalmente e fisicamente in diverse attività: non dimenticate di riposare un po’. In famiglia vi sentirete amati ed apprezzati e dovreste passare una giornata gradevole insieme ai vostri cari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in opposizione con il Sole nel vostro segno. In coppia tenderete ad essere un po’ troppo rigidi e potreste allontanare il partner: cercate di essere più ragionevoli e realisti nelle vostre richieste se volete evitare conflitti. Single: questa posizione astrale non è affatto di buon auspicio per un incontro, meglio rimandare gli appuntamenti programmati. Per quanto riguarda la salute, sarete nervosi, stressati ed avrete problemi a rilassarvi. Evitate la fretta e fate un passo indietro con calma sugli eventi. In famiglia le tensioni prevalgono sui rapporti: non complicate la situazione, aspettate tempi migliori.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia cederete al romanticismo e non dimenticherete una data importante per il vostro rapporto: è una bellissima dimostrazione d’amore e di empatia. Single: i pianeti vi sorridono e potreste incontrare una persona molto accattivante in serata. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete stanchi e vi mancherà l’energia giusta: dovreste pianificare una giornata di riposo. In famiglia trattate i vostri cari con grande delicatezza, ma alcuni potrebbero trovarvi distanti o preoccupati. È l’effetto di Saturno, niente di grave.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in quinconce con la Luna nel vostro segno. In coppia, dovreste accettare le conseguenze dei vostri errori ed agire per contenere i danni. Il partner si accorgerà del momento un po’ difficile che state attraversando e cercherà di darvi consigli preziosi. Single: provate a godervi ciò che la giornata vi offre in modo naturale. Per quanto riguarda la salute, potreste conoscere alcuni momenti di tensione nervosa: se non vi lascerete sopraffare dalle vostre paure, riuscirete ad accettare più facilmente ciò che vi circonda. In famiglia, affronterete un cambiamento nello stile di vita: i ruoli possono essere invertiti e la giornata si svolgerà in modo insolito ed originale.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.