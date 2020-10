Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e le relazioni sentimentali potrebbero prendere una svolta radicale. Sia i single che le coppie scopriranno che la loro situazione attuale è più che soddisfacente e faranno di tutto per mantenerla. A lavoro alcuni di voi avranno più carisma degli altri, tuttavia, dimostrerete che l’atteggiamento che avete con i collaboratori è quello giusto. Dal punto di vista della salute vi sentite vitali e carichi. Qualche attività fisica vi aiuterà a preservare le vostre energie.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia, siete molto passionali e teneri e lo dimostrate con tutti i vostri mezzi. Accanto alla vostra metà trascorrerete una giornata meravigliosa. Single: siete dei visionari ed avete deciso di cogliere qualsiasi occasione per mostrare il vostro affetto. A lavoro alcuni di voi vorrebbero cambiare direzione e lasciare definitivamente l’ambiente attuale. Approfittate dell’influenza planetaria che vi porta una buona riflessione. Dal punto di vista della salute il bilancio generale è buono per tutti, sia fisicamente che mentalmente: vi sentite molto bene e siete sereni.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avete un atteggiamento molto positivo ed il vostro rapporto acquisisce stabilità. Siete disposti ad alcuni compromessi che faciliteranno il vostro percorso. Single: state vedendo le cose da una prospettiva diversa che vi farà progredire considerevolmente nella vostra situazione attuale. A lavoro alcuni di voi vorrebbero cambiare direzione e lasciare definitivamente l’ambiente attuale. Approfittate dell’influenza planetaria che vi porta una buona riflessione. La salute è nella norma: avete uno stile di vita sano, dovreste proseguire su questa strada.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sembra che abbiate bisogno di un po’ più di affetto. In coppia, non vi sentite compresi veramente: parlatene col partner ed insieme riuscirete a capire la causa. Single: riflettete e pensate a quello che vorreste: vi sarà più facile prendere alcune decisioni. Professionalmente, le Stelle alleggeriscono la situazione, e gli aspetti che vi turbano stanno per trovare la giusta soluzione. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi dimenticano di prendersi cura del corpo: dovreste trovare la volontà e prendere il controllo della vostra vita.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, si annuncia una giornata piena di felicità da condividere col partner. I single vivranno dei bei momenti con una persona incontrata di recente che li farà sentire speciali. Professionalmente la vostra reattività sarà eccezionale e riuscirete a gestire tutti i problemi o le emergenze con mano esperta. Per quanto riguarda la salute, l’influenza astrale avrà un effetto liberatorio per la mente. Avete un morale di ferro e la forma fisica ne trae beneficio.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, i sentimenti saranno molto intensi e deciderete di passare più tempo possibile con il partner. Per i single gli incontri saranno sicuramente molto gratificanti: si potranno apprezzare le qualità del prescelto. A lavoro siete molto coinvolti e tutti lo riconoscono. Se rimangono alcuni dubbi su un progetto importante per voi, è un giorno ideale per difenderlo con coloro che sono riluttanti. Dal punto di vista della salute, oggi è favorito tutto ciò che riguarda lo sport, la salute ed il benessere.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. In coppia, vi sentite rassicurati e siete soddisfatti della vostra vita: per non cadere nel vincolo della routine dovreste usare di più la vostra fantasia. Single: cercate di essere più obiettivi nei rapporti con le persone conosciute recentemente. Professionalmente, se state mirando ad un nuovo posto di lavoro o ad una promozione, l’influenza di Nettuno vi guiderà verso ciò che desiderate. Tuttavia, non agite in fretta. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di momenti di pace e serenità: dovreste trovare un modo per scaricare le tensioni.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, o durante un incontro romantico, i momenti trascorsi insieme saranno così piacevoli da desiderare che il tempo possa fermarsi. Professionalmente siete al vostro apice: avete una mente acuta e proseguirete molto efficacemente nei progetti attuali. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà molto bene. Cercate di rilassarvi di più per poter godere al massimo delle energie ricevute dalle Stelle.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente vivrete la giornata sotto il segno di un risveglio benefico nella coppia e godrete di discorsi molto costruttivi. Per i single questa posizione planetaria favorisce i nuovi incontri: assicuratevi di essere disponibili per qualsiasi evento. A lavoro dovreste essere più vigili ed attenti nei confronti di un collega fastidioso. Mantenete una certa diplomazia e cercate di parlare chiaro. Per quanto riguarda la salute, se avete avuto problemi con il sonno ultimamente, sembra che le vostre notti saranno più tranquille e più riparatrici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente è un giorno importante: l’aspetto astrale evidenzierà le stesse vibrazioni che animano la vostra relazione. Avrete buone possibilità di vivere un giorno soddisfacente e sostenibile. Single: attenzione alle fantasie esagerate ed ai sogni proibiti. A lavoro consoliderete i legami con i vostri colleghi o collaboratori, rendendo l’atmosfera ricca di positività. La salute è discreta ma se avete dei fastidi particolari o malesseri di qualche genere sarebbe meglio consultare un medico.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, anche se avete dei dubbi, non cercate di comprendere tutto da soli: parlate con il partner, è più facile superare le difficoltà in due. Single: non sentite il desiderio di fare incontri romantici, anzi, l’unica cosa che volete è prendervi cura di voi stessi. A lavoro, state investendo molto su voi stessi e scommettere sulle vostre capacità professionali: le soddisfazioni quelle vere non tarderanno ad arrivare. Per coloro che invece il lavoro lo stanno cercando la giornata è davvero favorevole. La salute è abbastanza buona: le Stelle vi aiuteranno a ricaricare le batterie promuovendo il vostro sonno.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avete trovato il giusto equilibrio e state mettendo insieme piani per il futuro. Alcuni di voi potrebbero pensare di far crescere la propria famiglia. I single saranno molto sereni e potrebbero riconsiderare un vecchio rapporto: sta a voi riuscire a farlo funzionare bene questa volta. A lavoro vengono affrontati argomenti importanti ed i collaboratori si fidano del vostro giudizio. Siete pronti a consolidare le vostre iniziative. La salute è buona, tuttavia potreste avvertire dei piccoli fastidi: non preoccupatevi, non avranno un impatto serio.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.