Covid-19, altri tre decessi e 231 nuovi casi: il contagio a Latina non si ferma

Shares

LATINA – Se continua così, Latina rischia davvero di subire restrizioni più pesanti. Con altri tre decessi, 231 nuovi contagi registrati nelle ultime ore, una situazione ospedaliera di fortissima pressione, a causa delle forme gravi e i posti letto di nuovo esauriti a causa dell’aumento esponenziale dei casi, la strada è ancora in salita, a differenza del Lazio nel suo complesso dove “siamo in una situazione di plateau anche se notiamo delle lievi flessioni nella curva, ma non bisogna abbassare la guardia”, dice l’assessore D’Amato.

TRE GIORNI DI FUOCO – Sono 826 i positivi emersi in soli tre giorni, di cui 235 solo a Latina, con l’indice di prevalenza schizzato quasi a 90 casi ogni 10mila abitanti. Del resto è da molto tempo che le autorità sanitarie segnalano una situazione di pericolo per la sostenibilità del sistema.

RT – La Regione continua a comunicare l’indice Rt, l’indice di replicazione del virus – che viene calcolato sui soli casi sintomatici – per l’intero territorio regionale e che oggi è 1,3, ma non riferisce l’analitico delle singole province, dato da cui certamente dipenderanno le decisioni future. E’ evidente infatti che se questo numeretto, in provincia di Latina, avesse superato l’1,5, saremmo già nelle stesse condizioni di aree del Paese con restrizioni più nette.

COMUNE PER COMUNE – Guardando ai contagi Comune per Comune, abbiamo: Aprilia (48), Cisterna di Latina (7), Cori (2), Fondi (23), Formia (5), Gaeta (7), Itri (4), Latina (71), Lenola (1), Minturno (6), Monte San Biagio (2), Pontinia (2), Priverno (4), Roccasecca dei Volsci (1), Sabaudia (6), San Felice Circeo (3), Santi Cosma e Damiano (6), Sermoneta (3), Sezze (10), Sonnino (3), Spigno Saturnia (3), Terracina (13) e Ventotene (1).

I decessi riguardano tre pazienti, di cui uno residente nel Comune di Cori, uno residente fuori provincia, ma domiciliato nel Comune di Priverno e uno residente in provincia di Roma, rispettivamente di 74, 79 e 89 anni con patologie, per un totale di 73 dall’inizio della pademia.

Quanto ai dati complessivi sono 5083 i casi totali da marzo ad oggi, i positivi attivi sono 3825 ovvero il 75% dei casi.

Resta elevato il numero dei tamponi eseguiti, da oggi anche presso l’ ulteriore postazione per tamponi antigenici (rapidi), con percorso pedonale walk-in presso l’ ICOT, attivo dalle ore 14:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 la domenica.