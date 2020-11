Covid-19, altri tre morti e 130 nuovi positivi. A Itri scuole chiuse

Shares

LATINA – Altri sei morti per Covid nelle ultime 24 a Latina, sono pazienti di 62 anni, due di 74 anni, e poi di 77, 80 e 83 anni tutti con patologie pregresse. Tre sono pontini, di Cisterna, Itri e Sezze, altrettanti di fuori provincia e a fini statistici non saranno conteggiati nel bollettino della Asl di Latina ma in quelli dei Comuni di appartenenza. Cambia poco: la situazione si fa di giorno in giorno più pesante e il bilancio delle vite spezzate dal virus è elevato.

Sul fronte dei contagi rispetto alla giornata di ieri sono stati accertati 130 nuovi casi positivi. Aprilia anche oggi supera per numeri il capoluogo: 27 casi contro i 25 di Latina. Seguono Fondi, Cisterna, Formia, Gaeta e Terracina, rispettivamente con 12, 11, 10 e 7 casi le ultime due.

Ma il virus continua a viaggiare anche nei piccoli Comuni, con numeri significativi in relazione alla popolazione residente a Santo Cosma e Damiano dove se ne contano 5. Nel bollettino figurano anche Castelforte (1), Cori (1), Itri (3), Lenola (4), Minturno (5), Monte San Biagio (2), Pontinia (1), Roccagorga (1), Sabaudia(1), S. Felice Circeo (2), Santi Cosma e Damiano (5), Sermoneta (3), Sezze (1), Sonnino (1).

Il totale dei casi pontini sale a 4302 con 69 decessi e 3161 positivi attivi di cui 158 ricoverati in ospedale.

A ITRI – La positività accertata di un bimbo della scuola dell’Infanzia dell’istituto omnicomprensivo di Itri ha spinto il sindaco Antonio Fargiorgio a disporre con ordinanza la didattica a distanza per le scuole comunali di ogni ordine e grado nel periodo dal 6 al 23 novembre 2020. Continua invece regolarmente l’attività dell’asilo nido comunale.

La situazione viene monitorata anche con l’ausilio della Asl e il Sindaco si riserva di rivedere il proprio provvedimento – si legge in una nota – all’esito degli sviluppi della vicenda. Succede dopo il focolaio della Casa di Riposo Domus Aurea che continua a mietere vittime tra i pazienti più anziani contagiatisi.

NEL LAZIO – Oggi record tamponi nel Lazio, sono stati oltre 30 mila che hanno consentito di scoprire 2.735 nuovi casi per un rapporto tra positivi e tamponi che resta al 9%. Sono deceduti in tutta la Regione 25 pazienti.