Molly, occhi da cerbiatto ha conosciuto la paura

LATINA – Speriamo che Molly, occhi da cerbiatto che raccontano tanta sofferenza e paura, abbia la stessa fortuna di Nanà, richiesta da decine di famiglie disposte ad adottarla.

Molly viene da una situazione di maltrattamento, ma ora ha scoperto che non tutti gli uomini sono cattivi e che fra le braccia delle persone buone può trovare tanto amore.

Molly ha 4 anni e pesa 7 kg circa. Si affiderà solo a persone disposte a continuare con lei, con tanto amore, il percorso di fiducia che ha intrapreso. Vi aspetta, chiamate ed adottatela. Si trova a Latina, ma per una buona adozione possiamo portarla con staffetta in tutto il centro nord. Per informazioni contattare 334-7740414 (puoi inviarci anche un messaggio se non dovessimo rispondere)