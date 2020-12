Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, sia in coppia che single, sarete particolarmente sensibili alle osservazioni che vi verranno fatte. I vostri sentimenti sono confusi e le vostre emozioni vi rendono impulsivi. A lavoro le tensioni possono ancora sorgere con alcuni dei vostri collaboratori: evitate di mettere benzina sul fuoco, soprattutto perché non siete obiettivi e a volte siete persino contraddittori nelle osservazioni. Il giorno sarà segnato dalla sensazione di essere sopraffatti: monitorate la salute in modo da non rischiare che alcuni malori si stabiliscano in modo permanente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è probabile che alcuni di voi rimangano bloccati in un discorso logico mentre il partner vorrebbe più sentimentalismo: potrebbero sorgere spontaneamente delle incomprensioni. Single: se oggi incontrerete una persona molto romantica, non apprezzerete il suo linguaggio sdolcinato. A lavoro alcuni disaccordi potrebbero disturbarvi: non sarete in grado di smettere di intervenire negli affari degli altri. Sotto questo aspetto astrale, il nervosismo può manifestarsi con più facilità e potreste diventare irascibili: cercate di prendervi un po’ di tempo per rilassare la mente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sul piano sentimentale, l’equilibrio nelle coppie è assicurato ed i momenti speciali saranno al ordine del giorno. Single: sono possibili incontri inaspettati così come far amicizia con persone nuove. Sul piano professionale, il clima astrale è l’ideale per le negoziazioni nelle vostre attività o per aumentare il vostro compenso. Le vostre qualità saranno riconosciute più facilmente oggi e con un po’ di diplomazia ed autorità proseguirete sicuri nei vostri passi. Godete di una salute di ferro e di un perfetto equilibrio vitale.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avrete bisogno di certezze per confortarvi, tuttavia non dovreste chiedere troppo. Single: sembra che le relazioni attuali non corrispondono ai vostri desideri più profondi; dovreste pensare di più a ciò che volete veramente. A lavoro siete molto coscienziosi, attenzione tuttavia a non sprecare troppo tempo su questioni o problematiche che non sono di primaria importanza. Dal punto di vista della salute vi sentite molto meglio degli ultimi giorni. Probabilmente avete deciso di liberarvi di certe dipendenze che influenzavano il vostro benessere.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie saranno più innamorate che mai: approfittate di questo aspetto astrale per godere della compagnia del partner. Single: idealizzate qualcuno un po’ troppo a causa del flusso di sentimenti che vi manda Marte. A lavoro le vostre ambizioni aumentano, ma, probabilmente, sarà il lato interiore che vi guiderà oggi. Per molti di voi le decisioni saranno prese più dal punto di vista affettivo che professionale e pertanto, non saranno oggettive. Attenti alla salute: Marte potrebbe rendervi vittime di piccoli problemi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia non avrete preoccupazioni: il vostro rapporto è certamente appassionate. Single: potreste incontrare qualcuno che di solito non passa inosservato. La sua personalità vi affascinerà rapidamente. A lavoro la priorità principale è dare un nuovo sguardo ai progetti che meritano la vostra attenzione. Le capacità di negoziare e di affrontare argomenti delicati è notevolmente migliorata. La salute non vi darà fastidi oggi, tuttavia, dovreste fare delle pause per ridurre la tensione e l’affaticamento nervoso: i pianeti potrebbero riscaldare un po’ le vostre reazioni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Questa configurazione planetaria dovrebbe calmarvi, almeno temporaneamente. Sul piano sentimentale, l’atmosfera generale di coppia sarà piacevole. Non siate così esigenti con il partner, concedetegli più attenzione. Single: se pensate ad una persona in modo particolare siate più disponibili e gentili. A lavoro sarete più tranquilli: avete deciso di fare un passo indietro sulle piccole discordie che danneggiano l’atmosfera. La salute è nella norma: dovete solo continuare a prendervi cura di voi ed ascoltare i segnali che il corpo vi manda.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in congiunzione con Giove nel vostro segno. In coppia, le cose andranno molto meglio del solito: torneranno comunicazione ed armonia. Alcuni di voi pensano ad una vacanza o ad un piccolo viaggio, gli altri saranno disposti ad impegnarsi di più nel loro rapporto. Single: se siete alla ricerca del vostro prescelto, sarebbe meglio lasciare che il tempo faccia il proprio lavoro. Sul piano professionale vi sentite sicuri del vostro futuro. I vostri obiettivi vertono nella giusta direzione ed i problemi del passato si stanno risolvendo. La configurazione astrale è favorevole anche per la salute: siete dinamici ed instancabili, la vostra dieta è equilibrata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno e la confusione sentimentale si farà sentire: o nella visione del futuro, o anche nelle problematiche presenti. In coppia, non drammatizzate la situazione: ci sono sempre alti e bassi in un rapporto, lasciate che il tempo risolvi la questione. Single: dovreste provare ad esprimere meglio le vostre emozioni. Sul piano professionale, dovreste cercare di essere più convincenti. Non dovreste arrendervi al primo intoppo perché avete tutte le facoltà per riprendere il controllo. La salute non sarà al top: potreste sentire una leggera tensione o stanchezza durante il giorno.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Questa bella configurazione planetaria consolida i legami affettivi. Sul piano sentimentale, in coppia vorrete superarvi per compiacere il partner: se lo merita. Single: essere meno sospettosi del solito stabilizzerà molto i vostri rapporti. Buona giornata anche a lavoro: avete deciso di cambiare marcia e di impegnarvi seriamente. Anche se non raccoglierete immediatamente i frutti, sappiate che avete preso la decisione giusta. Marte e Nettuno tendono a spingervi oltre i limiti: attenzione però, alla fine della giornata potreste sentirvi esausti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia siete teneri e mostrate il vostro affetto nel miglior modo possibile. Per i single potrebbe essere la giornata giusta per trovare finalmente l’anima gemella: sarà davvero difficile esser rifiutati. Sul piano professionale, la popolarità portata dalla Luna vi consentirà di ottenere risposte positive. La salute è ottima ma potreste svegliarvi con un po’ di ansia. Niente panico: nel resto della giornata le nuvole dovrebbero dissiparsi. Per aiutarvi a sentirvi meglio non dimenticate l’esercizio fisico quotidiano.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno e potrebbe rendervi ipersensibili. Sul piano sentimentale, possono esplodere dei conflitti di coppia: il vostro umore è mutevole. Sarà necessario determinare la causa del problema e cercare di risolverla con cautela. Single: potrebbe essere la giornata giusta per cercare di conoscere di più il vostro prescelto. A lavoro, l’atmosfera generale è piacevole. Se lavorate in equipe, chiarite il vostro punto di vista e mostrate le vostre capacità: sarete ricompensati. Aspetti contraddittori sulla salute: alcuni sentiranno forti tensioni, segno di bisogno di riposo. Altri saranno in ottima forma. Fate comunque attenzione agli eccessi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.