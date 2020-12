Oroscopo del giorno 26 Dicembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vi sentite bene. Avete una bella immaginazione che vi aiuterà a trascorrere dei momenti speciali. Single: vi godete i momenti della vita. Potreste incontrare una persona molto interessante ad una festa. Dal punto di vista della salute è una giornata eccellente, vi sentite in forma ed anche il morale è alto. In famiglia l’atmosfera è gioiosa e vi sentite a vostro agio. Le Stelle vi augurano una bella giornata.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia guardate solo il lato positivo delle cose: vi sentite sicuri accanto al partner e niente potrà disturbare la vostra felicità. Single: la giornata trascorre naturalmente e siete contenti di passare più tempo accanto ai vostri amici. Dal punto di vista della salute Venere vi mette in un stato di pace e tranquillità: avete calmato il vostro ritmo e non pensate più ai problemi quotidiani. In famiglia si annunciano momenti di felicità: siete coinvolti nell’atmosfera di festa ed il tempo passa senza accorgervene.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia siete molto innamorati: i viaggi e le vacanze vi fanno sognare. La vostra immaginazione susciterà passione e desiderio. Single: siete molto sensuali ed il vostro fascino conquisterà il cuore del vostro prescelto. Dal punto di vista della salute vi sentite molto bene sia fisicamente che mentalmente. Passare un po’ di tempo in tranquillità non vi farà male. In famiglia circondate i vostri cari con affetto e l’atmosfera generale sarà piacevole. I rapporti sono cordiali ed il vostro entusiasmo invaderà di calore l’ambiente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia il clima è sereno e regna l’armonia. Il partner apprezza il vostro affetto e vi ripaga nella stessa maniera. Single: è una giornata favorevole ai nuovi incontri. Siete romantici e fiduciosi: può succedere di tutto. Dal punto di vista della salute siete in buona forma: continuate a prendervi cura di voi stessi ed i vostri sforzi non saranno vani. In famiglia avete un ruolo importante: siete gentili, attenti e sorridenti ed il vostro atteggiamento conciliante farà la differenza. Vi trovate bene accanto i vostri cari e la giornata sarà piacevole.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia godete del momento favorevole: non pensate né al passato né al futuro. Avete fermato il tempo per assaporare questa giornata. Single: se volete costruire una relazione basata sulla fiducia dovreste chiarire alcuni dettagli fastidiosi. Dal punto di vista della salute siete al top: vitali, energici e senza alcun pensiero negativo, avete trovato un buon equilibrio tra il corpo e la mente. In famiglia, dovreste essere un po’ più indulgenti: le Stelle vi aiuteranno ad essere pazienti e sentirvi a vostro agio insieme ai cari.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia prendete in considerazione nuovi progetti per la vostra vita. Il partner sostiene e condivide le vostre stesse idee. Single: è una giornata favorevole ai nuovi incontri. Siete dei veri seduttori e riuscite ad attrarre le giuste attenzioni. Dal punto di vista della salute siete in ottima forma, tuttavia è importante trovare un migliore equilibrio tra i punti di forza fisici e mentali. In famiglia le persone care contano su di voi: dovreste essere molto scrupolosi e lucidi per aiutarli a chiarire le cose.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia fate affidamento sulle parole per risvegliare la passione. Riuscite a far vibrare il vostro rapporto e sistemare vecchie ruggini. Single: la vostra sensibilità non passa inosservata. Una persona conosciuta di recente deciderà di passare un po’ di tempo insieme. Dal punto di vista della salute, la Luna vi trasmette energia positiva. Dovreste solo decidere come usarla al meglio. In famiglia fate ogni tipo di sforzo per rafforzare i vostri rapporti: avete un atteggiamento gentile che darà i frutti migliori.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, insieme al partner, avete deciso di progettare il futuro: non vivete più alla giornata. Single: dovreste esprimere i vostri sentimenti e fare il prossimo passo. La vostra storia potrebbe diventare molto seria. Dal punto di vista della salute, Giove vi darà l’energia necessaria per vivere al massimo la giornata. In famiglia sapete come mantenere un clima armonioso: siete ricettivi, sorridenti e tutti saranno felici di condividere il loro tempo con voi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in trigono con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia esprimete i vostri sentimenti nei modi più piacevoli. Il vostro rapporto sta migliorando giorno dopo giorno ed il partner si sente sicuro del vostro amore. Single: passare del tempo con le vostre conoscenze aumenterà la possibilità di incontrare una persona speciale. Dal punto di vista della salute vi sentite ancora un tantino stressati: imparate a rilassarvi perché ne avete il bisogno. In famiglia vi sentite entusiasti e liberi di dimostrare le vostre capacità di animare i momenti conviviali.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in trigono con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia siete divertenti e pieni di vita. Un vento di novità soffia sulla vostra storia e vi rende felici. Single: il vostro spirito libero è molto apprezzato. Potreste finalmente ricevere le notizie che aspettavate. Dal punto di vista della salute siete in ottima forma, tuttavia non esagerate con il cibo in questo periodo. In famiglia, i bambini saranno al centro delle vostre attenzioni: avete molte idee e passerete dei momenti gioiosi. Oggi vi trasformate in veri e propri animatori.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, fate attenzione a non diventare troppo sospettosi: il partner non vi sta trascurando, ma ha in mente di prepararvi una sorpresa. Single: non lasciatevi trasportare troppo dall’immaginazione. Restate realistici sulle vostre qualità, difetti ed aspettative. Dal punto di vista della salute siete pieni di vitalità e liberi da tutti i pensieri negativi. Se tendete a cedere alla vostra golosità, potreste considerare di alleggerire un po’ i pasti. In famiglia non fate gli onniscienti: ricordatevi di prendere in considerazione anche i consigli dei vostri cari.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avete una buona stabilità emotiva e vi dirigete nella stessa direzione con sicurezza. Le relazioni recenti, anche se prendono tempo, parleranno del futuro senza nemmeno rendersene conto. Single: siete in buona forma psicologica per aprirvi e lasciarvi sedurre senza fare troppe domande. Dal punto di vista della salute la maggior parte di voi riuscirà a controllare il flusso emotivo: incanalate le vostre sensazioni e le vostre energie al meglio. In famiglia, il vostro umore oscillerà: cercate di trovare l’equilibrio e tutto andrà meglio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

Dizionario di oggi:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.