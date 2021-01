Covid-19, 106 nuovi casi e altri due decessi a Formia e Latina

LATINA – Sono 106 i nuovi casi di Covid segnalati dal bollettino della Asl a Latina e provincia, un terzo rispetto a quelli emersi nella giornata di domenica, in lieve flessione rispetto a quelli di lunedì (106). E’ Aprilia il centro in cui se ne registrano di più (28 casi), quattro in più rispetto a Latina. Ma, in proporzione alla popolazione, il comune in cui si evidenzia il dato più pesante è Sonnino con 11.

I guariti di oggi sono 122 e superano i nuovi casi.

I decessi sono due e hanno riguardato pazienti di Formia e Latina.

COMUNE PER COMUNE – I nuovi contagi sono stati rilevati in 16 Comuni su 33 e così distribuiti: Aprilia 28, Cisterna 8, Cori 4, Fondi 5, Formia 4, Gaeta 1, Latina 24, Lenola 1, Maenza 1, Minturno 6, Pontinia 1,

San Felice Circeo 3, Sezze 5, Sonnino 11, Spigno Saturnia 1, Terracina 3.

VACCINAZIONI – Il numero di dosi di vaccino già somministrate agli operatori sanitari ha superato quota 74mila nel Lazio di cui 4067 (su circa 7000 attese) riguardano il pe5sronale socio sanitario delle strutture ospedaliere e delle Rsa pontine.