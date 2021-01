Covid-19, 312 nuovi casi e 5 decessi. Tra le vittime una donna di Pontinia di 54 anni

IN AGGIORNAMENTO

LATINA – Sono 312 i nuovi casi di Covid a Latina e provincia e 5 i decessi, tra i quali si segnala quello di una donna di 54 anni di Pontinia.

LUTTO A PONTINIA – Grande il cordoglio nella città guidata dal sindaco Carlo Medici per la scomparsa della donna che era ricoverata in ospedale. La figlia in un post su Fb ha invitato tutti coloro che vorranno partecipare domani alle esequie al rispetto delle regole di distanziamento: “Evitare ogni tipo di contatto fisico – scrive – questo virus ci ha portato via la nostra mamma, il pilastro della nostra famiglia, ci ha tolto la consolazione di un abbraccio ma ci sentiamo in dovere di proteggerci e di proteggervi perché nessuno merita di morire così”.

Intanto sono stati 39823, tanti ne segna il contatore della Regione, i vaccini somministrati agli operatori sociosanitari nel Lazio dal 27 dicembre ad oggi.