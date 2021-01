Bullismo e cyberbullismo, ciclo di incontri della Fondazione Wanda Vecchi

LATINA – La Fondazione Wanda Vecchi Onlus di Latina promuove un ciclo di incontri dedicati alle scuole del territorio provinciale di Latina, per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nelle scuole di Latina e Provincia.

“I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo – spiegano i promotori – stanno notevolmente aumentando e purtroppo trovano terreno fertile nel mondo della scuola, ove l’individuo incontra il gruppo di pari. Con l’entrata in vigore della legge sul cyberbullismo 29 maggio 2017 n. 71 “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” si moltiplicano le iniziative a riguardo. Le nostre iniziative nelle scuole di Latina e provincia si svolgeranno con l’ausilio del servizio di supporto psicologico “Psinsieme”, ovvero con professionisti psicologi Fabio Battisti, Rita Baggiossi, Alessia Micoli e Cristina Pansera”.

Le iniziative, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro paese sta vivendo per via del Coronavirus si svolgono da remoto e sono rivolte agli studenti, ai docenti ed alle famiglie. Gli incontri coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado.