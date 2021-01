Latina Smart City, Coletta e Leggio: il punto con gli esperti

LATINA – Proseguono gli appuntamenti di Latina in Corsa e il prossimo, dal titolo “Smart City, Latina città del futuro”, si terrà in diretta streaming sulla pagina facebook del movimento, alle 19:00 di martedì 19 gennaio 2021.

“A Latina, come in molte altre città la digitalizzazione non è ancora pienamente sviluppata, quindi diventa uno degli obiettivi primari per renderla più competitiva e sempre più calata nel suo ruolo-guida nell’ambito del territorio provinciale in chiave di “innovability” che sintetizza il concetto di innovazione e sostenibilità, ed è la nuova frontiera per l’implementazione di una città smart, che metta al centro la persona e che utilizzi la tecnologia per migliorarne la qualità di vita”, spiegano da Latina Bene Comune, proponendo un approfondimento online con gli esperti del settore per sintetizzare e valutare le nuove politiche possibili per il territorio.

All’incontro parteciperanno il sindaco Damiano Coletta e l’assessora all’Innovazione e Politiche giovanili Cristina Leggio, che ne parleranno con gli esperti Pino Viglialoro (development director di Cisco) e Felice Arcuri (direttore operativo di Technoscience e docente all’Università di Tor Vergata). Moderano Elettra Ortu La Barbera, segretaria di LBC, e Stefano Di Rosa, direttore generale di Technoscience.