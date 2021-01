Oroscopo del giorno 15 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, riuscirete a risolvere gran parte delle problematiche rimaste in sospeso negli ultimi giorni in maniera definitiva e a maturare un’intesa più profonda con il partner. Single: è il giorno più favorevole per nuovi incontri amorosi e senza dubbio sarete in splendida forma per sfoderare tutto il vostro fascino con una facilità disarmante. A lavoro non mancheranno le occasioni per distinguervi positivamente ed avrete la possibilità di consolidare definitivamente la vostra posizione oppure di puntare a nuovi incarichi importanti. La salute è buona e tutta la vitalità di cui disponete vi permetterà di assecondare il vostro stile di vita attivo e contribuirà a mantenervi sempre di buon umore.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la congiunzione astrale esalterà i sentimenti e porterà la vostra sensualità a livelli molto alti: insieme al partner riuscirete a stabilire i prossimi passi da fare. Single: si prevedono molte possibilità di nuovi incontri e nuovi amori soprattutto se sarete in grado di sfruttare al massimo il vostro fascino. Professionalmente, mostrerete tutta la vostra determinazione: non vi tirerete indietro e lotterete per sostenere le vostre idee nei progetti che avete deciso di intraprendere. Per quanto riguarda la salute, sarete un tantino stanchi, ma Venere vi aiuterà a ricaricare le batterie se vi concederete del tempo per riposare.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia, non vi preoccupa nulla: tutto sembra andare sulla giusta strada e vi sentite orgogliosi del vostro rapporto. Single: i rapporti con una persona frequentata ripristineranno un clima di comprensione e qualunque sia la situazione emotiva, il giorno è posto sotto il segno della fioritura. A livello professionale le circostanze saranno a vostro favore e riuscirete a risolvere con abilità una disputa gerarchica o legale. Per quanto riguarda la salute, potreste adottare un’alimentazione più equilibrata ed iniziare a praticare un’attività sportiva con costanza e con una programmazione più saggia e più dettagliata del tempo libero.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sosterrete il vostro partner in una sua iniziativa e questo alimenterà la vostra stima reciproca. Single: il pianeta garantisce incontri più che gradevoli, nuove palpitazioni e momenti di grande intensità. Professionalmente l’aspetto astrale vi aiuterà a non essere troppo impulsivi nelle scelte e valutare attentamente cosa sarà giusto fare. Se siete alla ricerca di un lavoro, avrete molte possibilità di riuscita. Per quanto riguarda la salute, siete riusciti a mantenervi in ottime condizioni, ma se non prestate attenzione potreste sentirvi esausti a fine giornata: riposatevi e concedetevi più pause.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la comunicazione vi aiuterà a sbloccare alcune questioni: il partner è più comprensivo e più aperto alle novità. Single: avrete la possibilità di sciogliere i dubbi ed i contrasti con chi vi sta particolarmente a cuore. Professionalmente, con il sostegno di Nettuno, potreste ottenere maggiore stabilità e sarete molto più sicuri del vostro futuro e della vostra posizione. Per quanto riguarda la salute, nonostante le tensioni accumulate, la congiunzione astrale vi metterà di buon umore e sarete molto più motivati: potreste decidere di praticare delle attività fisiche per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, un delizioso mix di emozioni potrebbe rendere eccitante, romantica ed appassionante la vostra giornata: il partner vi sostiene ed apprezza molto il vostro comportamento. Single: avrete un buon intuito e capirete le intenzioni di chi vi ritroverete di fronte. Il vostro fascino e la vostra sensibilità saranno doti preziose per farvi notare. Professionalmente sarete molto efficaci e riuscirete a portare a buon fine gran parte delle faccende rimaste un po’ indietro. Per quanto riguarda la salute, potreste decidere di iniziare un programma di esercizio fisico, dove ne uscirete con grande soddisfazione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, risentirete dell’influenza negativa della routine: il partner apprezzerebbe se di tanto in tanto apportaste un po’ più di fantasia nella vostra relazione cercando di divertivi insieme. Single: la Luna vi regalerà grandi occasioni: avrete la possibilità di vivere nuove storie, nuove passioni, nuovi flirt, magari con persone conosciute da poco. Professionalmente, sarebbe saggio agire con molta prudenza, in quanto questo aspetto astrale potrebbe disturbare la vostra concentrazione. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete un po’ meno sicuri di voi stessi, ma le Stelle fanno il loro lavoro: arriveranno energie positive ed in pochi giorni troverete più serenità.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia cercate di approfondire alcune questioni rimaste in sospeso e potreste costruire delle basi più solide: il partner sarà contento del vostro impegno e del vostro atteggiamento più affettuoso che mai. Single: una relazione del passato potrebbe rivelarsi molto interessante e se riuscirete ad oltrepassare le vecchie incomprensioni avrete solo da guadagnare. Professionalmente, gli impulsi planetari vi porteranno maggiore consapevolezza delle vostre capacità e vi aiuteranno a sistemare alcune situazioni importanti. Per quanto riguarda la salute, sarebbe opportuno concedervi tempo per riposare: ne trarrete un vantaggio importante e sarete in grado di concentrarvi nuovamente su voi stessi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia siete troppo convenzionali ed il partner gradirebbe un po’ più di follia nelle vostre azioni: cercate di lasciarvi andare alla fantasia che amate tanto. Single: dovreste cercare di essere più misteriosi per incuriosire le persone che incontrerete. Professionalmente, potreste decidere di rivedere alcune delle vostre attività: solo così riuscirete a trovare le parti mancanti e poterle sistemare al meglio. Per quanto riguarda la salute, siete in buone condizioni sia fisiche che morali: non lasciate spazio ai dubbi ed ai pensieri negativi per godere di tranquillità e serenità.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia, la comunicazione tra di voi sarà cordiale e potreste risolvere i vostri problemi in modo costruttivo: Giove promuove la riconciliazione e dovreste passare una bella giornata insieme al partner. Single: il dialogo con le persone che incontrerete contribuirà a ridurre le differenze a favore di una migliore comprensione reciproca. Professionalmente, troverete supporto per risolvere un problema con il vostro datore di lavoro qualora foste interessati da questo aspetto. Per quanto riguarda la salute, il rapporto corpo-mente sarà armonioso, permettendovi di godere appieno di questa giornata e favorendo il vostro equilibrio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia, dovrete discutere e cercare di far ragionare il partner, di usare il buon senso e di non ingigantire situazioni già complicate. Evitate inutili scenate e riportate il dialogo su un piano di serenità reciproca per sistemare i problemi. Single: non sarà una giornata favorevole ai nuovi incontri. Professionalmente alcune questioni acquistano importanza per voi e anche se le cose si evolvono lentamente il risultato finale sarà molto buono. Armatevi di pazienza e cercate di rimanere obiettivi anche nei rapporti. Per quanto riguarda la salute, sembra che il corpo non segua i pensieri: cercate di riposarvi per liberare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete felici accanto al partner: gioia, fiducia e generosità alimentano la vostra relazione. Sapete come proteggere e sostenere la vostra metà e sarete presenti quando avrà bisogno del vostro aiuto. Single: le vostre qualità dovrebbero bastare per attirare le persone che vi interessano. Professionalmente sapete come mantenere cordiali i rapporti e se sarete nel bel mezzo di una trattativa, avrete le giuste informazioni per poter procedere. Per quanto riguarda la salute, anche se avvertite la stanchezza, Venere vi aiuterà: avete bisogno solo di un po’ di relax e tutto andrà bene.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.