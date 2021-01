Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia dovreste vedere il vostro legame diventare più forte: il partner vi capirà perfettamente e potreste rimanere sorpresi dall’attenzione che vi verrà prestata. I single aspettano una relazione seria, ma dipende dal saper scegliere la persona giusta. La salute è migliorata, tuttavia potreste essere un po’ nervosi: concedetevi piccoli momenti di relax per calmare la mente. In famiglia, l’aspetto astrale risveglia emozioni positive che sono impregnate di vaga nostalgia.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia un evento importante rafforzerà il vostro legame: i sentimenti sono profondi e siete grati per il sostegno ricevuto dal partner. Single: se il vostro obiettivo è trovare subito un partner, la giornata potrebbe essere favorevole. Dal punto di vista della salute avete deciso di concedere tutto il tempo necessario al relax. Vi farà bene e vi aiuterà a ricaricare le batterie. In famiglia siete di buon umore e tutti coloro che vi circondano ne trarranno un grande beneficio.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, si annuncia una giornata molto positiva: condividete gli stessi sentimenti e gli stessi progetti di vita insieme. Single: se avete incontrato una persona di recente, oggi potreste veder fiorire il vostro rapporto. La salute è migliorata grazie agli sforzi fatti ultimamente: dovreste prendervi cura di voi ancor di più per evitare un calo o ricadute. La giornata è molto positiva anche nel contesto relazionale: siete molto comprensivi ed ascoltare gli altri vi permetterà di ammorbidire qualche conflitto.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single, dovrebbero vedere un significativo passo avanti nel rapporto col partner o con l’eletto del loro cuore. Discorsi costruttivi ed appassionati sono nel programma del giorno. Per quanto riguarda la salute non oltrepassate certi limiti: cercate di misurare le attività fisiche. In famiglia non siete disposti a lasciarvi coinvolgere nei problemi altrui, tuttavia, dovreste essere più attenti nei confronti dei vostri cari.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente è una giornata favorevole per le coppie: siete più attenti del solito col partner e passerete una bella serata insieme. Single: se siete in attesa di notizie da una persona importante per voi, ci sono buone possibilità che accada presto. Per quanto riguarda la salute dovreste prendere in considerazione qualche giorno di ferie: cercate di cambiare anche alcune delle vostre cattive abitudini. In famiglia, la tolleranza sarà il vostro alleato: avete capito che ogni persona è unica e che ha bisogno dei suoi spazzi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia: è un buon momento per parlare di futuro, per fare il punto sui vostri progetti, per dare una nuova svolta alla vita. Single: è probabile che abbiate un incontro abbastanza importante per risvegliare il vostro istinto romantico. La salute è buona e sarà rafforzata dalla presenza del Sole: vi sentite motivati a riprendere delle attività trascurate nell’ultimo periodo. In famiglia, avrete voglia di fare dei cambiamenti: tutti apprezzano le novità e sosterranno volentieri i vostri progetti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete molto più comprensivi ed espliciti del solito per la gioia del partner: finalmente siete sulla stessa lunghezza d’onda. Per i single nuovi incontri sono all’orizzonte e gli aspetti astrali portano fortuna. Per quanto riguarda la salute, siete in una buona dinamica e sentite il ​​bisogno di prendervi cura di voi stessi: è un’iniziativa eccellente. In famiglia, se avete dei messaggi da trasmettere dovreste agire con diplomazia per mantenere un’atmosfera piacevole.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è importante comunicare: il semplice fatto di accettare una discussione risolverà molti problemi. Single: provate ad avere un atteggiamento positivo con le persone che incontrate. Dal punto di vista della salute siete in buona forma sia fisicamente che moralmente: avete raggiunto un equilibrio soddisfacente. In famiglia vi sentirete apprezzati e la presenza dei vostri cari rallegrerà la giornata.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia dovreste trascorrere una giornata piacevole: ne approfitterete per discutere di argomenti importanti riguardo la vostra relazione. Single: siete particolarmente ospitali e Marte vi dona molta creatività. Per quanto riguarda la salute, siete pieni di energia e riuscirete a diffondere il vostro entusiasmo. In famiglia, Urano favorisce i rapporti: fidatevi della vostra immaginazione e scoprirete molte attività originali da condividere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia, vivrete pienamente il vostro rapporto: tutti i vostri sensi sono svegli e siete soddisfatti della vostra vita. Per i single ogni nuova esperienza porterà sicurezza ed apprezzeranno questi momenti intensi. Per quanto riguarda la salute, dovreste essere in buone condizioni, tuttavia, se avvertite qualche disturbo, l’aspetto astrale vi aiuterà a superarlo. Anche la sfera familiare è protetta dai pianeti: i rapporti sono caldi e teneri e la giornata è buona per ogni tipo di divertimento.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, prendete in considerazione nuovi progetti per la vostra vita. Il partner vi sostiene e condivide le vostre stesse idee. Single: dovreste esprimere i vostri sentimenti per poter fare un passo in avanti. Dal punto di vista della salute siete pieni di vitalità e liberi da tutti i pensieri negativi. In famiglia circondate i vostri cari con affetto e l’atmosfera generale sarà piacevole. I rapporti sono cordiali ed il vostro entusiasmo invaderà di calore l’ambiente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia siete molto leali ed ispirate fiducia al partner. L’influenza astrale vi aiuterà a trasformare i sogni in realtà. Single: non avete problemi a farvi notare. Siete affascinanti ed i vostri incontri avranno dei buoni risultati. Dal punto di vista della salute, la maggior parte di voi è in ottima forma. Per coloro che si sentono un tantino stanchi: riposatevi e tutto andrà bene. In famiglia l’atmosfera è gioiosa e vi sentite a vostro agio. Le Stelle vi augurano una bella giornata.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.