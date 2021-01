Vaccino anticovid, l’associazione Diamante di Latina: “Superare le diffidenze”

LATINA – Mentre la campagna vaccinale nel Lazio, dopo le prime 117mila dosi somministrate agli operatori, sanitari si “apre” agli altri cittadini, a cominciare dagli over 80 e dai pazienti neoplastici, l’associazione “Diamante” di Latina, realtà che opera da quasi due anni sul territorio locale in attività di carattere sociale e formativo, sottolinea la necessità di un’azione di sensibilizzazione della popolazione.

A lanciare il messaggio è la presidente, la dottoressa Ernesta Tonini, docente del corso di laurea in Scienze Infermieristiche della Sapienza Polo di Latina e nel consiglio direttivo dell’Ordine provinciale delle professioni infermieristiche: “Ritengo – spiega – insieme al direttivo della nostra associazione, che sia importante, specie per gli operatori sanitari e per le realtà che operano nel sociale, effettuare una azione di sensibilizzazione verso i cittadini affinché vengano superate diffidenze e remore da parte di coloro che sono restii o contrari a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. Si tratta di un importante contributo per tutelare la salute di tutta la popolazione, soprattutto delle persone più deboli e più esposte alla pandemia, confidando nel valore della scienza e nella efficacia dei vaccini”.

L’associazione Diamante in questi mesi di pandemia ha proseguito la sua attività di carattere sociale e solidale, con varie attività, come la sensibilizzazione sulla donazione di sangue. “Il nostro è un costante impegno per una azione culturale volta a diffondere i principi solidaristici e di sussidiarietà sociale”, conclude Tonini.