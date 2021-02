Anticorpi (per la mente): Enrico Forte presenta il libro scritto durante la pandemia

LATINA – Le riflessioni raccolte in tempo di pandemia dal consigliere regionale della Regione Lazio Enrico Forte hanno dato vita ad un libro. Il volume viene presentato pubblicamente, per la prima volta, ad un anno dall’inizio della Pandemia, venerdì 26 febbraio alle 17.30. In diretta Fb sulla pagina del consigliere regionale del Pd, Forte sarà intervistato dalla giornalista Anna Scalfati dal Museo della Terra e parlerà della sua opera prima dal titolo ”Anticorpi” affiancato dall’illustratore della pubblicazione Peppe Valenza. Introdurrà la diretta, la direttrice del Museo pontino Manuela Francesconi.

“Un’opera “Pop” – spiega l’autore – che nasce con lo scopo di generare salutari “Anticorpi” per la mente, in un periodo in cui i sentimenti altalenanti hanno preso il sopravvento e la vita frenetica cui eravamo abituati si è improvvisamente fermata”.

Tutti i proventi del libro “Anticorpi”saranno devoluti alla sezione Avis di Latina. Si può prenotare il libro contattando anche il numero 0773 283070, oppure scrivendo a segreteria@enricoforte.it.