Il doc di Massimo Ferrari in corsa ai Nastri d’Argento

LATINA – “Rione Sanità la certezza dei sogni è uno dei 12 documentari in corsa per i Nastri d’Argento 2021, nella categoria Cinema del Reale. Scelto come finalista tra i 170 titoli usciti nel 2020, per i premi tra i più prestigiosi del settore”. Ne ha dato notizia il regista di Latina Massimo Ferrari che ha diretto il lavoro prodotto da Sky Arte HD, Mad Entertainment e Big Sur.

Al docufilm che porta la firma di un grande direttore della fotografia, il premio Oscar Blasco Giurato, ha collaborato come operatore di ripresa, il fotografo di Latina Enrico De Divitiis. La post-produzione è stata curata dalla pontina Maga Production.