Nella Asl di Latina, 14mila ultraottantenni hanno prenotato il vaccino contro il covid

LATINA – Sono già oltre 14mila gli over 80 residenti in provincia di Latina che hanno un appuntamento per la prima e la seconda dose di vaccino anti covid nelle cinque sedi vaccinali, da Aprilia a Formia. Dopo un avvio difficile, con il sito prenota vaccino-covid della Regione Lazio che ha fatto fatica ricevere e gestire la mole di accessi nel primo giorno, il sistema è entrato a regime e sono più di 150mila gli ultraottantenni già in agenda.

“L’obiettivo e’ quello di garantire in una decina di giorni la doppia prenotazione per ognuno degli over 80 del Lazio -spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato- una platea di circa 500mila persone: è una sfida ambiziosa poiché parliamo di numeri molto rilevanti superiori all’intera popolazione della settima città italiana”.

In totale nel Lazio sono state somministrate oltre 205 mila dosi ( di cui 11500 nella Asl di Latina) e quasi 82 mila le persone che già hanno ricevuto il richiamo e dunque sono a tutti gli effetti vaccinate.