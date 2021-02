Oroscopo del giorno 02 Febbraio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale vi rende irresistibili. Coloro in coppia dovrebbero fare attenzione al proprio fascino e cercare di non alimentare la gelosia del partner. Single: se deciderete di incontrare più persone contemporaneamente, potreste finire la giornata da soli. A lavoro sarete efficaci ed in grado di assumervi ruoli difficili: troverete ottime soluzioni ai problemi che si presenteranno. Per quanto riguarda la salute sarete dinamici e pieni di vitalità.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la nostra Stella riscalda i cuori riuscendo a far felice il partner con il vostro stato d’animo. Single: questo clima astrale potrebbe portarvi belle sorprese. A lavoro vi state affermando sempre di più e non esiterete a prendere le iniziative: i vostri valori saranno riconosciuti. Per quanto riguarda la salute, avvertirete delle variazioni piuttosto brutali: cercate di mantenere un ritmo equilibrato e tutto vi sembrerà più facile.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete in sintonia col partner: vi capite a vicenda e godete di un rapporto da invidiare. Single: vi dirigete lentamente ma sicuri verso un futuro promettente. A lavoro condurrete le vostre attività facilmente e con reattività: il vostro coinvolgimento sarà ben apprezzato. Per quanto riguarda la salute, siete in una forma splendente sia fisicamente che moralmente: Marte stimola il vostro corpo e porta benessere e sicurezza.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, la maggior parte delle coppie non incontrerà nulla di insormontabile da attraversare. Single: siete aperti a nuovi incontri ed avrete una buona possibilità di incontrare la persona giusta. Professionalmente non sarete veramente concentrati sul lavoro, ma la giornata promette di essere gentile. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene e questo vi rende felici: il sentimento di rinascita vi animerà per tutto il giorno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia deciderete di animare il vostro rapporto attraverso attività originali e romantiche: il partner ne rimarrà colpito. Single: il vostro modo di pensare alla vita vi permette di avvicinarvi con facilità alle persone. Professionalmente alcuni imprevisti saranno da gestire, ma grazie alla vostra esperienza, ne uscirete vincenti. Per quanto riguarda la salute sarete dinamici ed energici: dovreste pensare di più a voi stessi e regalarvi momenti rilassanti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il clima dovrebbe calmarsi, soprattutto per coloro che stanno vivendo un periodo difficile. I single capiranno che il partner ideale non esiste ed abbasseranno l’asticella. Professionalmente, sarete inondati da nuove idee per ottimizzare il lavoro di tutti: sarete efficienti e dovreste ottenere qualche soddisfazione ben meritata. Per quanto riguarda la salute, il corpo e lo spirito vano di pari passo e godrete di una giornata serena.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, le vostre necessità emotive saranno soddisfatte: il partner sarà più aperto del solito ed insieme porterete avanti alcuni progetti. Single: se pensate di mandare un invito ad una persona in particolare, non esitate perché potrebbe rivelarsi un incontro molto promettente. A lavoro, alcune porte si apriranno con facilità: approfittatene. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sarà in ottime condizioni sia fisiche che morali.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e risveglia la passione. Le coppie potrebbero riscoprire se stesse compiendo un nuovo passo nella relazione. Single: potreste cedere al fascino di una persona più facilmente del solito. Professionalmente, una situazione imprevedibile giocherà a vostro vantaggio: la sagacia e velocità di analisi personale supporteranno la vostra posizione. Per quanto riguarda la salute, Urano stimola la vostra vitalità e vi aiuterà ad attraversare tutte le difficoltà se ce ne sarà bisogno.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente le coppie dovrebbero vedere un miglioramento dei loro rapporti: L’aspetto astrale è favorevole alla riconciliazione. Single: se vi manca qualcuno per svolgere un’attività di svago nei prossimi giorni potreste trovarlo quest’oggi. Professionalmente, la giornata sarà frenetica ma sarete abbastanza reattivi da poter gestire tutto in maniera magistrale. Per quanto riguarda la salute, non vi mancheranno le energie e godrete di un morale d’acciaio.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia le affinità con il partner vi faranno vivere una bella complicità. Single: oggi vi renderete conto se la persona che vi piace è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Professionalmente, guadagnerete notorietà ed i rapporti all’interno della vostra attività migliorano. Per quanto riguarda la salute, Plutone vi porta serenità e positività nei pensieri.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia userete il vostro fascino per sedurre il partner: sarà una giornata soddisfacente da tutti i punti di vista. Single: cercate di essere sinceri nei vostri incontri ed avrete risultati migliori. Professionalmente sarete così dinamici che alcuni dei collaboratori potrebbero non essere in grado di tenere il passo: rallentate un po’ per evitare alcuni scontri. La salute è al meglio: avrete energie da vendere ed un morale molto alto.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia ritroverete la magia dei primi giorni e vivrete momenti indimenticabili. Single: se avrete un incontro ne rimarrete positivamente colpiti. A lavoro dovreste avere ancora un po’ di pazienza: le notizie che aspettate non tarderanno a lungo. Per quanto riguarda la salute, sarete al top, tuttavia non sarebbe male cercare di trovare un equilibrio nell’alimentazione: eliminare troppi grassi e zuccheri vi aiuterà ad evitare disturbi cardiovascolari.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.