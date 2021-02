Oroscopo del giorno 11 Febbraio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, non lasciatevi trasportare dai vostri impulsi. In coppia sarebbe meglio rimandare le discussioni importanti perché non sarete dell’umore per affrontarle. Single: a causa del vostro stato d’animo rischiate di allontanare le persone. Professionalmente sarà una giornata difficile: i vostri sbalzi di umore generano conflitti o risvegliano vecchie ferite. Cercate di riflettere prima di dire cose che potrebbero ritorcersi contro di voi. Nemmeno la salute vi darà tregua: stress, tensione, mal di testa, saranno sul menu del giorno. Prendetevi una giornata di riposo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, affronterete dei conflitti di opinione: cercate di ragionare obiettivamente per non arrivare ad una rottura. Single: sarete troppo critici nei confronti degli altri e sarebbe meglio riprogrammare gli appuntamenti. Professionalmente ci saranno problemi amministrativi da risolvere: occhio alle formalità e leggete con attenzione tutte le clausole dei contratti che dovrete firmare. Per quanto riguarda la salute dovreste fare attenzione all’alimentazione: evitate i cibi pesanti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete d’accordo con il partner da tutti i punti di vista: sarà un buon momento per iniziare alcuni progetti per il vostro futuro. Per i single il Sole favorisce i nuovi incontri e potrebbero conoscere persone che diventeranno parte della loro vita. Professionalmente, anche se ci saranno disturbi ambientali, nulla riuscirà ad influenzare negativamente il vostro entusiasmo e le vostre dinamiche: siete su una buona strada e dovreste continuare così. Per quanto riguarda la salute sarete al top: energici e di buon umore.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia, la vostra tendenza naturale a voler dominare potrebbe farvi brutti scherzi: il partner non accetta più le critiche e vorrà avere il controllo della situazione. Single: sarebbe meglio evitare alcuni discorsi, potreste dire cose troppo pesanti. Anche a lavoro vorreste imporvi, la fiducia in voi stessi diventa presunzione e potrebbe mettervi in una bruta posizione: cercate di temperare il vostro atteggiamento. Per quanto riguarda la salute, provate a rallentare il ritmo, fate qualche pausa e non compensate le vostre mancanze con il cibo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e la parte amorosa occuperà più spazio nella vostra vita. In coppia sarete molto attenti e cercherete di mostrare il vostro affetto per la gioia del partner. Single: se di recente avete incontrato una nuova persona, potreste ricevere buone notizie. A lavoro, Venere guida le vostre idee e la comunicazione facendovi diventare un buon consigliere: i colleghi saranno lieti di poter contare su di voi. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà molto bene ed accorderà più tempo al miglioramento dell’aspetto personale in generale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e vi spingerà a prendere decisioni. Sul piano sentimentale, in coppia, si tratta di finire un rapporto troppo difficile, o di concretizzare i progetti in corso per poter andare avanti. Single: deciderete voi se continuare a vedere una persona o magari sceglierete di conoscere gente nuova. A lavoro le vostre incertezze professionali vi impediscono di avanzare serenamente: riflettete un attimo per trovare la soluzione migliore. La salute è buona ma state trascurando le esigenze del corpo: cercate di riposarvi per non esaurire le energie.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, per le coppie che hanno affrontato delle difficoltà, si annuncia una giornata serena: dovreste riuscire a trovare buone soluzioni ai vostri problemi. Le altre godono di un rapporto sano e felice. Single: siete molto entusiasti e pronti ad incontrare nuove persone. Professionalmente, grazie a Mercurio, sarete in grado di fare un passo indietro per poterne fare due in avanti. Per quanto riguarda la salute sarete di buon umore e cercherete soluzioni naturali per rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia regna l’armonia e questo clima astrale benevolo vi porta a considerare seriamente un progetto molto importante. Single: approfittate della presenza di Venere per inviare i vostri messaggi perché saranno ascoltati. A lavoro, l’atmosfera è piacevole ed i rapporti sono cordiali. Per coloro che stanno considerando un’associazione od una partnership, la configurazione planetaria è l’ideale. La salute è al top: siete pieni di energia e continuate a prendervi cura di voi stessi con sessioni sportive o con cure alimentari.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno e vi motiverà a porre le domande giuste. Le coppie in difficoltà dovrebbero approfittare di questo periodo per mettere ordine alle loro discordie: coltivare il risentimento non è assolutamente la soluzione giusta. Single: se avete dei dubbi sulle vere intenzioni di una persona, è tempo di chiedere risposte. A lavoro, la giornata sarà sotto il segno della comunicazione: incontri, appuntamenti, telefonate, sarete particolarmente ispirati e riuscirete a convincere i vostri interlocutori qualunque essi siano. La salute è abbastanza buona, tuttavia, potreste avvertire alcuni disagi a livello di articolazioni.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single, guarderanno la loro vita da un punto di vista più romantico: lasceranno momentaneamente la loro armatura per esprimere calorosamente i loro sentimenti. A lavoro, il Sole amplifica il vostro rigore e sarete in grado di trovare ottime soluzioni ai problemi quotidiani. Per quanto riguarda la salute, grazie all’influenza astrale benefica, sarete di buon umore e non dovreste avvertire alcun tipo di disagio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, si annuncia una bella giornata: potreste avere una sorpresa da parte del partner o sarete voi ad organizzare una serata speciale. Single: dovreste uscire di più per aumentare le probabilità di incontrare la vostra metà. A lavoro non sarete molto concentrati e dovreste evitare di svolgere attività che richiedono una grande attenzione. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sarà di ottimo umore, tuttavia non dovreste spendere troppe energie: una passeggiata potrebbe far miracoli.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Le coppie sperimenteranno un rinnovato dinamismo della loro sensualità e dei loro legami sentimentali. Alcune persone ne hanno effettivamente bisogno. Single: è un giorno molto favorevole per incontrare nuove persone. A lavoro, se i giorni precedenti non sono stati molto soddisfacenti per i rapporti professionali, oggi si annuncia un miglioramento: sia i partenariati che le associazioni potrebbero avere un’evoluzione incoraggiante. Per quanto riguarda la salute, la Luna vi porta una buona energia costruttiva e vi dà la sensazione di piena soddisfazione emotiva.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.