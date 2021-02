Oroscopo del giorno 14 Febbraio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, per le coppie è un buon giorno per cercare di arricchire un po’ la vostra relazione: organizzate una serata romantica e ne sarete felici. Single: dovreste rivedere le vostre aspettative ed abbassare un po’ l’asticella. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni sia fisiche che morali. Dovreste approfittarne per divertirvi e magari passare più tempo con la famiglia o gli amici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarà la giornata della comunicazione: apritevi con il partner ed esprimete tutto quello che vi passa per la mente. Single: siete pronti ad approfondire un rapporto appena iniziato. Per quanto riguarda la salute siete ancora un po’ nervosi e questo avrà delle ripercussioni sul vostro morale: cercate di rilassarvi. In famiglia, qualcuno potrebbe criticare il vostro stile di vita: cercate di evitare questo argomento e dirigete la conversazione verso soggetti diversi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e promette una bella giornata soprattutto sul piano sentimentale. In coppia troverete il coraggio di affrontare argomenti importanti ed il partner vi ascolterà. I single non esiteranno a porre le domande necessarie per avanzare nella loro situazione. Per quanto riguarda la salute, vi sforzate a controllare le piccole dipendenze alimentari e, anche se è difficile, alla fine ne uscirete vincenti. A livello relazionale, Saturno dovrebbe garantirvi una giornata molto soddisfacente nei rapporti familiari.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e porta un po’ di romanticismo. In coppia sarete presi dal desiderio di essere coccolati o sarete voi a prestare più attenzione al partner. Single: dovreste esprimere i vostri sentimenti più apertamente e non ne resterete delusi. Per quanto riguarda la salute, Plutone vi invia una buona dose di energia, tuttavia, non tirate troppo la corda. In famiglia tutto sembra sistemarsi: le piccole discordie troveranno soluzioni e dovreste passare una giornata tranquilla.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia i sentimenti saranno così intensi da prendere in considerazione un progetto importante. Single: un incontro potrebbe rendervi felici e trasformerà la vostra visione del futuro. Per quanto riguarda la salute potete contare su un morale eccellente ed un buon equilibrio nervoso. In famiglia saprete come mantenere un clima armonioso ed i vostri cari saranno lieti di passare del tempo insieme.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è arrivato il momento di parlare con il partner per porre fine alle vostre incertezze. Single: potreste scoprire un dettaglio che vi farà pensare un po’ prima di proseguire. Per quanto riguarda la salute vi sentite bene nel vostro corpo e questo ha delle buone influenze anche per lo stato d’animo. In famiglia, gli impegni che avete preso ultimamente possono materializzarsi e sarete in grado di offrire il vostro aiuto se ci sarà bisogno.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la consapevolezza dei vostri valori porta una nuova luce alla vostra vita insieme. Single: avete deciso di mettere ordine nella vita privata e deciderete quale è la migliore strada da seguire. Per quanto riguarda la salute siate sereni e riuscirete a mantenere la calma in qualsiasi circostanza. In famiglia tendete a riordinare le aspettative e le priorità di tutti e la vostra forza sta nel fatto che siete obiettivi e non fate dei favoreggiamenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il desiderio di complicità sarà forte e la passione sarà al top. Se sognate di provare qualcosa di intenso ed unico, potreste essere accontentati. Single: prenderete l’iniziativa e deciderete di organizzare una sorpresa per la persona che vi piace. Per quanto riguarda la salute, niente da temere in vista: potete fare tutto quello che volete senza nessuna preoccupazione. In famiglia siete in armonia con i vostri cari ed è arrivato il momento di proporre alcune attività in comune per passare un po’ di tempo insieme.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, questa giornata sarà l’ideale per mettere le cose a fuoco: agirete con pazienza e comprensione ed il partner vi ripagherà. Single: potreste iniziare qualcosa di nuovo ed inaspettato. Per quanto riguarda la salute potreste avvertire un calo nel morale: non lasciatevi trascinare dal pessimismo. In famiglia, il senso di responsabilità e l’onore sono molto importanti per voi ed è possibile che alcuni saranno tentati di tenere un discorso dal tono piuttosto categorico.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia state dimostrando il vostro affetto e dovreste vedere un miglioramento della vostra situazione attuale. Single: siete dei sognatori e sarebbe saggio cercare di conoscere meglio una persona prima di fare dei piani azzardati. Per quanto riguarda la salute, un’alimentazione sana dovrebbe diventare la vostra priorità. In famiglia si svolgono discussioni dure e se questo vi pesa troppo potreste sempre fidarvi di una terza parte per avere una visione obiettiva della situazione.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la situazione è piuttosto buona: anche se Saturno vi incoraggia a seguire un corso spinoso, riuscirete a rimanere ragionevoli per la libertà e l’autonomia di entrambi. Single: non avete né tempo né voglia di pensare troppo alla vita sentimentale. Per quanto riguarda la salute, il cervello è stimolato dall’apparizione di Saturno rendendovi riflessivi e responsabili: questo vi da fiducia, vi sentirete bene con voi stessi e rimarrete sereni. In famiglia, una persona più matura apprezzerà la vostra integrità morale e potrebbe avere dei consigli preziosi.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno ed allontana le vostre paure. In coppia, il partner vi vede sotto una nuova luce: siete divertenti, aperti e riuscirete a sorprenderlo con la vostra sensualità. Single: ricordarsi le date importanti vi aiuterà a guadagnare terreno con la persona che vi interessa. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi permettono di sentirvi a vostro agio: vi piace sentire la vostra musica interiore e riuscirete a ritrovare voi stessi. In famiglia, in caso di malintesi, sarete in grado di trovare facilmente le soluzioni e manterrete un’atmosfera più calma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.