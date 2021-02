Oroscopo del giorno 22 Febbraio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non avrete bisogno di parlare: basterà un semplice sguardo per esprimere i vostri pensieri ed il partner vi capirà facilmente. Single: potreste incontrare una persona avendo l’impressione di conoscerla da una vita. A livello professionale, oggi potrebbe essere la volta buona per confermare l’esito del lavoro di alcune settimane fa. Vi evolvete molto fiduciosi anche se nel vostro cammino potreste infastidire più di una persona. La salute sarà buona finché si manterrà un ragionevole equilibrio tra gli obblighi ed i momenti di relax: il corpo ha bisogno di regolari effetti tonificanti e di stare lontano da ogni stress.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e porterà dei miglioramenti sul piano sentimentale. Le coppie più “fredde” vedranno un’evoluzione positiva: è impossibile prevedere cosa attiverà questa progressione, ma dovrete riconsiderare la vostra posizione un po’ troppo arbitraria al momento. I single che si trovano in una posizione ambigua, saranno certamente coinvolti in un evento che farà avanzare la loro situazione. Professionalmente la giornata sarà inquinata da uno dei colleghi o superiori che ha deciso di mettervi i bastoni fra le ruota. Cercate di capire le ragioni e discutetene faccia a faccia. Per quanto riguarda la salute, sentirete ancora alcuni piccoli malanni, ma non preoccupatevi, spariranno gradualmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno e potrebbe causare disordini emotivi. In coppia, tra reazioni brillanti e tensioni irrisolte si creerà un clima pesante. Single: sarà un giorno in cui preferirete rimanere da soli piuttosto che partecipare a discorsi contraddittori. Professionalmente la situazione attuale non vi soddisfa affatto: accettate di dover fare una pausa per pensare ai vostri prossimi obiettivi e potreste persino risparmiarvi alcune complicazioni. Nemmeno la salute vi da tregua: provate a fare una passeggiata: vi aiuterà a ritrovare un po’ di vitalità ed un po’ di buon umore.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e questo avrà il merito di placarvi. In coppia sarete disposti a fare le concessioni che avete rifiutato nelle ultime settimane e ne vedrete anche i buoni risultati. I single tenderanno a drammatizzare la loro situazione ma dovrebbero pensare più positivo. Professionalmente, poco a poco, ritroverete le motivazioni giuste e guardate i vostri problemi sotto una nuova luce: vi renderete conto che ci sono dei punti positivi e dei vantaggi nella situazione attuale. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete spinti da una leggera energia ed è normale visto che il morale è migliorato considerevolmente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia non vi serviranno le parole per esprimervi: sarete sulla stessa lunghezza d’onda del partner e vi capirete a vicenda solo con gli occhi. Single: potreste conoscere una persona che potrebbe destabilizzarvi emotivamente, tuttavia, affidatevi alla vostra intuizione è tutto andrà per il meglio. Professionalmente l’aspetto astrale vi porta tanta sicurezza riuscendo a svolgere con maestria i lavori più meticolosi. Per quanto riguarda la salute, i pianeti influenzano in particolar modo lo stato d’animo: se alcuni approfitteranno di oggi per condividere i piccoli piaceri in famiglia, altri avranno difficoltà a distaccarsi dalle loro attività personali.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno e vi farà sentire spensierati. Sentimentalmente, in coppia state giocherellando e con questo atteggiamento riuscirete a portare un po’ di novità al vostro rapporto. I single tenderanno a ricorrere ad incontri facili per evitare la realtà. Perché no, è un modo per sfuggire temporaneamente ad alcune verità. A lavoro, il vostro comportamento casuale potrebbe farvi commettere delle inesattezze: cercate di stare più attenti soprattutto nei lavori importanti. Per quanto riguarda la salute, siete in una dinamica positiva e non vi rendete conto che di spendere troppe energie: rallentate un po’.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in congiunzione con Venere nel vostro segno ed accentua il vostro aspetto romantico. Sia in coppia che per i single, la giornata sarà sotto il segno della seduzione ma fate attenzione a non spingervi troppo lontani, soprattutto coloro che sono in una relazione stabile. A lavoro farete tutto il possibile per evitare i conflitti: siete di buon umore e non permetterete a nessuno di minare la vostra contentezza. Per quanto riguarda la salute, sarete molto energici e pronti a riprendere le solite attività fisiche: andate piano altrimenti potreste rimpiangere questa decisione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, cercate l’intensità, la profondità ed l’autenticità: la giornata è favorevole all’amore e l’aspetto astrale aumenta il buon feeling tra i partner. Single: siete sicuri ed ottimisti ed avete deciso di aspettare per avere la conferma del vero amore. Professionalmente i collaboratori vi dimostrano di poter contare su di loro in caso di necessità: fidatevi e seguite i consigli ricevuti perché alcuni avranno un approccio particolarmente pertinente ai problemi attuali. La salute è molto buona: vi sentite a vostro agio e godete di un morale molto alto.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avrete un atteggiamento temperato ed il partner ne sarà grato: riuscirete a dissipare le sue preoccupazioni, ascoltandolo con interesse. I single avranno poco tempo per annoiarsi: i nuovi incontri sembrano promettenti e potrebbero farvi cambiare il programma per il fine settimana. A lavoro, un rapporto professionale con un superiore migliora e potrebbe aiutarvi a sbloccare una situazione difficile. Inizierete a capire quale strada dovreste prendere nei prossimi giorni. La salute è ottima, ma per migliorare un po’ di più il morale dovreste concedervi qualche sfizio alimentare.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quadrato con Mercurio nel vostro segno ed alimenta i vostri dubbi. Sentimentalmente, sia le coppie sia i single non riescono a vedere chiaramente e non sono pronti a fare il prossimo passo. Le coppie sono riluttanti a continuare nello stesso modo ed i single hanno paura di fallire. Cercate di ascoltare la vostra intuizione per saper procedere. Professionalmente, alcuni di voi dovrebbero cercare di mettere fine ai pettegolezzi che circolano da un po’, altri farebbero bene a prestare più attenzione ai lavori in corso per evitare errori. La salute è nella norma, tuttavia, Mercurio potrebbe farvi sentire un leggero affaticamento muscolare: evitate la sedentarietà.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie saranno in perfetta armonia e non avranno nulla di troppo importante di cui preoccuparsi. I single saranno al centro delle discussioni e potrebbero lasciare una buona impressione. A lavoro, l’atmosfera generale è ottima: siete sicuri di voi stessi e riuscirete a trovare delle buone strategie per lo sviluppo professionale in generale. La salute è molto buona e questo vi farà accordare più attenzione al vostro aspetto personale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, la giornata sarà favorevole per i single e per le coppie formate di recente. L’aspetto planetario indica il desiderio di concretizzare una relazione, di renderla più solida e di avanzare verso il futuro con un impegno di sicurezza. Alcuni cercheranno di convivere, di informare il loro entourage o di andare alle cose serie dichiarando la loro fiamma. A lavoro, Marte vi fa osare più del solito facendovi prendere le giuste iniziative per far avanzare i vostri progetti. La salute è ottima, tuttavia dovreste muovervi di più per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.