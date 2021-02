“La morte di Romeo una sconfitta di tutti noi. Anche la Polizia è in lutto”

FORMIA – “Siamo tutti perdenti come società. Anche la polizia è in lutto per questa morte che considero una sconfitta di tutti”. Lo dice il Questore di Latina Michele Spina nel giorno in cui a Formia è stato proclamato il lutto cittadino. Sono trascorse meno di 48 ore dall’uccisione del 17 enne Romeo Bondanese, un episodio che ha sconvolto l’intera comunità e le indagini della polizia proseguono per restituire contorni precisi ai fatti, mentre si attendono i risultati dell’autopsia.

Ieri al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto Maurizio Falco proprio per fare il punto sulle indagini e concordare le misure più giuste da prendere, abbiamo chiesto al Questore Spina di ricostruire quanto accaduto a Ponte Tallini e i prossimi passi dell’inchiesta.

“Come padre e come poliziotto sono addolorato, non riesco neanche a immaginare il dolore della famiglia del ragazzo morto, per questo esprimo tutta la mia partecipazione al loro lutto. Quando un ragazzo così giovane muore in questo modo, per un fatto evitabile, è un dramma di tutti e bisogna riflettere approfonditamente”.

Il Questore Spina su Radio Immagine