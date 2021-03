Droga, arrestato in Brasile Massimo Iacozza detto Varenne: deve scontare 9 anni

LATINA – Deve scontare 9 anni per traffico di droga ed era fuggito in Sud America dove faceva l’operaio a San Paolo. Nelle scorse ore è stato arrestato in Brasile, Massimo Iacozza, originario di Fondi, classe 1977, soprannominato Varenne, latitante da circa quattro anni. Il risultato dopo le indagini portate avanti da un pool di agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Latina e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Fondi, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e grazie ad un’attività condotta in collaborazione con la Polizia Federale Brasiliana, sotto il coordinamento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma.

Le intercettazione telefoniche e ambientali erano cominciate nell’autunno del 2019 ed è servito un anno a localizzare, in Brasile, l’uomo che si era perfettamente integrato all’estero svolgendo lavori per un’impresa di costruzioni. In questi mesi, nonostante le difficoltà imposte dalla emergenza sanitaria pandemica, le indagini sono proseguite, oltre oceano, senza soluzione di continuità, fino ad arrivare alla periferia di San Paolo, dove è stato catturato ed è in attesa di essere estradato.

Uomo di fiducia del clan Zizzo era stato arrestato una prima volta con Elvio Gentili e Giovanni De Salvo che nascondevano in un edificio rurale, in provincia di Roma, 295 Kg di hashish, e numerose cartucce di vario calibro. Poi, nel 2012, l’arresto, nell’operazione “San Magno” con altre 30 persone, accusato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Il suo nome era nel frattempo apparso anche nell’operazione «Castillos» che aveva portato al sequestro di 500 chili di hashish attraverso indagini che documentavano l’esistenza di due agguerriti gruppi criminali guidati l’uno dal leader degli ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli e l’altro da Paolo Diana.

Ma perché allora era ancora libero di fuggire? Dopo due anni di detenzione in carcere, Iacozza – spiegano dalla Questura di Latina – era stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Fondi per un ulteriore anno e poi per ulteriori 3 anni sottoposto agli obblighi di dimora e di presentazione alla P.G., ma prima della sentenza definitiva di condanna emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nel maggio del 2017, aveva fatto perdere le proprie tracce, lasciando il territorio nazionale”.