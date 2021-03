Latina, 253 nuovi casi di Covid e tre decessi al Goretti

LATINA – Come da programma, processati i tamponi che per un guasto tecnico al laboratorio analisi non erano stati esaminati nei gionri scorsi e la curva dei contagi schizza di nuovo in alto. Nella Asl di Latina 253 nuovi casi di Covid (45 nel capoluogo) e tre decessi al Goretti di pazienti di Cisterna, Priverno e Terracina. Sempre elevari i numeri a Fondi, risalgono anche i contagi a Formia e Cisterna.

I casi sono così distribuiti: Aprilia 23, Cisterna di Latina 29, Cori 8, Fondi 33, Formia 30, Itri 3, Latina 45, Lenola 1, Maenza 2, Minturno 12, Monte San Biagio 6, Norma 1, Pontinia 6, Priverno 15, Prossedi 1, Roccagorga 2, Roccasecca dei Volsci 2, Sabaudia 2, San Felice Circeo 6, Sermoneta 4, Sezze 5, Sonnino 1,Sperlonga 1, Terracina 15.