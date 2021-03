“Ultimo fine settimana in zona gialla, ma non sia come i saldi di fine stagione”

LATINA – “Dal punto di vista numerico siamo già in zona rossa, quindi non trasformiamo questo ultimo fine settimana di giallo, in una sorta di saldi di fine stagione, serve responsabilità”. Lo ha detto il sindaco di Latina Damiano Coletta nella diretta Fb durante la quale ha fatto il punto sulla situazione locale, ricordando le regole alla vigilia dell’ingresso in zona rossa reso ormai ufficiale e ricordando che vanno evitati gli assembramenti. Sul territorio i controlli saranno aumentati e sorvegliate speciali saranno piazze e luoghi di ritrovo. L’affaccio a mare del piazzale di Capoportiere al Lido di Latina resterà chiuso.

Durante il tavolo convocato oggi dal Prefetto di Latina Maurizio Falco è emerso che c’è il rischio che alcuni contagi per le modalità con cui sono avvenuti, si rivelino da variante inglese (si resta in attesa degli esami dello Spallanzani), ma la situazione dei contagi sul territorio provinciale di Latina non appare particolarmente critica al momento e così pure quella delle scuole che è rimasta sotto controllo in una situazione assimilabile a quella della scorsa settimana. Ogni decisione locale si è comunque resa inutile dal momento che tutto il Lazio passerà in zona rossa da lunedì 15 marzo.

“Bisogna essere fiduciosi – ha concluso Coletta – perché non siamo al punto di partenza: conosciamo meglio la malattia, abbiamo i vaccini. Dobbiamo osservare queste regole, perché un piccolo sacrificio in un tempo ristretto ci può evitare sacrifici maggiori in futuro”.

Qui, una tabella riassume le nuove restrizioni previste con la zona rossa applicata al Lazio a partire da lunedì 15 marzo. Scuole chiuse, nessuna attività in presenza e tutti in Dad, chiudono anche gli asili nido. Chiusi parrucchieri, barbieri, estetisti, e negozi, tranne le attività considerate di prima necessità.