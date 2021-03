Covid, a Latina e provincia 55 nuovi casi, ma siamo in zona rossa

LATINA – “Saranno importanti comportamenti responsabili, da lunedì’ anche la Regione Lazio sarà chiamata giustamente a rispettare le regole della zona rossa”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la presentazione del Piano vaccinale per l’Italia presso l’Hub di Fiumicino alla presenza del commissario per l’emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo.

Dunque è ufficiale, la Regione Lazio passa da giallo al rosso, saltando la fascia intermedia dopo il monitoraggio dell’Istituto superiore della Sanità: Rt passato a 1,3 dallo 0,98 della scorsa settimana; terapie intensive al 28% di occupazione contro il 30% considerato limite; contagi aumentati in una settimana del 15% con le varianti sempre più presenti; cresciuti anche i focolai e il numero dei ricoveri. Resta sotto soglia l’incidenza ogni 100mila abitanti che oggi sfiora il 173 casi (ancora sotto il limite fissato a 250 contagi ogni 100mila residenti che è anche quello stabilito per il passaggio automatico in zona rossa.

I NUMERI A LATINA – Dopo due giorni a 150 casi, nella Asl di Latina, si torna giù. Nel bollettino ne sono stati registrati 55, 16 dei quali nel capoluogo, 8 a Terracina, 7 a Fondi, 5 a Cisterna e 4 ad Aprilia. Segnalate poi altri due decessi da covid, si tratta di pazienti di Pontinia e Fondi ricoverati al Goretti. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 42.

VACCINI, SCORTE IN ESAURIMENTO – “Oggi arriveremo alle 650 mila somministrazioni totali effettuate nel Lazio e sono preoccupato poiché abbiamo un’autonomia delle dosi pari ad una settimana”, ha detto oggi l’assessore regionale Alessio D’Amato dando conto dei numeri elevati delle prenotazioni effettuate dalle classi over 70 per le quali si è aperta la procedura di accesso al vaccino. Ad oggi – ha aggiunto – non conosciamo l’approvvigionamento previsto per il mese di aprile ne l’arrivo e le quantità del vaccino Johnson & Johnson.