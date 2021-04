Basket, la Benacquista Latina riceve Orzinuovi

LATINA – Turno infrasettimanale per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che mercoledì 28 aprile alle ore 19 riceverà al PalaBianchini la compagine dell’AgriBertocchi Orzinuovi, per mandare in scena il secondo appuntamento della “Fase a orologio” che vede i nerazzurri impegnati nel Girone Blu.

Gli uomini di coach Gramenzi hanno dovuto immediatamente resettare dalla sfida disputata sabato al PalaFerraris, dove hanno sfiorato il successo contro l’ottima formazione piemontese di Casale Monferrato (70-69 il risultato finale) e prepararsi subito a questo nuovo e importante impegno. La già difficile sfida che attende il team pontino è ulteriormente complicata dall’assenza di Aka Fall, infortunatosi prima della partita con la Novipiù, che riduce le rotazioni a disposizione di coach Gramenzi. La formazione ospite è, invece, al suo esordio nella seconda fase, dato che la prima partita, che avrebbe dovuto giocare con Rieti ancora alle prese con il Covid, è stata posticipata al prossimo 5 maggio.