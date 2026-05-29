Festa della Repubblica – Modifiche alla viabilità a Latina

LATINA – Il mare pontino conquista otto Bandiere Verdi che indicano spiagge adatte a bambini e famiglie. Sulle 164 totali assegnate, il litorale della provincia di Latina è tra i più presenti con Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene con Cala Nave. Le Bandiere Verdi sono state assegnate sulla base delle indicazioni date da 3.238 pediatri italiani e stranieri: spiagge ampie, acque pulite e presenza di operatori del salvataggio alcuni dei requisiti valutati.

A Formia il riconoscimento arriva da 17 anni consecutivi: “Essere confermati Bandiera Verde per il diciassettesimo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio per la nostra città – dichiara il Sindaco Gianluca Taddeo – Questo riconoscimento certifica non solo la bellezza del nostro mare e delle nostre spiagge, ma soprattutto la capacità di Formia di essere una città accogliente, sicura e attenta ai bisogni delle famiglie. Continueremo a lavorare per migliorare sempre di più i servizi, la vivibilità del lungomare e la qualità dell’offerta turistica, valorizzando il nostro straordinario patrimonio naturale”.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore all’Ambiente Francesca Di Rocco: “La conferma della Bandiera Verde rappresenta un importante attestato al lavoro svolto in questi anni sul fronte della tutela ambientale, della pulizia delle spiagge e della sostenibilità. Formia viene premiata perché offre un ambiente sano, sicuro e a misura di bambino. È un risultato che appartiene all’intera comunità, agli operatori balneari, ai volontari e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a preservare la qualità del nostro litorale”.