APPUNTAMENTI
Torna Elettron al Museo Piana delle Orme tra innovazione e collezionismo vintage
LATINA – Il mondo delle telecomunicazioni e della tecnologia si appresta a vivere un fine settimana di grande fermento nel cuore della provincia di Latina. Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 gli spazi del Museo Piana delle Orme, a Borgo Faiti su via Migliara 43,5 a Latina, ospiteranno la nuova edizione di Elettron 2026. L’evento, ormai diventato un punto di riferimento nazionale per appassionati del settore ed esperti, offrirà un viaggio completo che spazia dalla componentistica specializzata alla strumentazione radio professionale, senza dimenticare l’informatica, i libri tecnici e il fascino del collezionismo vintage.
La manifestazione, curata nei minimi dettagli dall’organizzazione del 773 Radio Group, aprirà i battenti nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alle 19.00, mentre la domenica si concluderà anticipatamente alle ore 15.00. L’ingresso è libero e gratuito.
“Un’occasione imperdibile per scoprire pezzi rari o per approfondire la conoscenza del Diploma Permanente Museo Storico Piana delle Orme in un ambiente che stimola lo scambio di competenze e la curiosità”, sottolineano gli organizzatori che si dicono fiduciosi di superare il grande successo delle passate edizioni e hanno annunciato ufficialmente il prossimo appuntamento con l’evento Onde Antiche, in calendario per il 26 e 27 settembre 2026.
APPUNTAMENTI
Festival della Stampa d’Arte: incisioni, poesia e musica al Lago di Giulianello
GIULIANELLO – Alla memoria di Lauro Graziosi, musicista prematuramente scomparso, è legato il secondo appuntamento del Festival Internazionale della stampa d’arte che, sabato 30 maggio, a partire dalle ore 17, torna nella cornice protetta del Monumento Naturale Lago di Giulianello.
“La giornata presenta un calendario articolato con eventi d’arte, poesia e musica, come sarebbe piaciuto a Graziosi, versatile musicista originario di Giulianello, compositore, direttore d’orchestra, docente al Conservatorio di Firenze, ricercatore di cui resta il saggio La qualità del sentire”, spiegano Dal Campus di Musica.
Alle ore 18.30 – dopo la presentazione della mostra a cura di Patrizio Marafini e l’incontro con il poeta Renato Gabriele e l’attore Emanuele Vezzoli – è previsto il concerto con il Duo Geracitano – Pugliese (violoncello e fisarmonica) promosso dal dominio Collettivo A.S.B.U.C. di Giulianello e curato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica.
Il programma propone un percorso tra stili e repertori differenti, dal barocco tedesco fino al tango nuevo di Astor Piazzolla. Il concerto di Mattia Geracitano e Riccardo Pugliese si apre con la Sonata per viola da gamba e clavicembalo BWV 1027 di Johann Sebastian Bach, esempio dell’equilibrio formale e della fine scrittura contrappuntistica della produzione strumentale bachiana. Saranno poi eseguite alcune trascrizioni tratte dalla letteratura romantica: Langsam e Mit Humor dai Fünf Stücke im Volkston op. 102 di Robert Schumann e i Tre pezzi op. 150 di Josef Gabriel Rheinberger, trascritti da Riccardo Pugliese dai rispettivi organici originali – violoncello e pianoforte per Schumann, violoncello e organo per Rheinberger – in una rilettura che valorizza il dialogo timbrico tra violoncello e fisarmonica. In chiusura Le Grand Tango di Piazzolla, tra le composizioni più celebri del musicista argentino, scritta nel 1982 per il violoncellista Mstislav Rostropovich e divenuta una delle opere simbolo del tango nuevo.
Ingresso gratuito.
APPUNTAMENTI
Al Centro Cardiomiopatie del Goretti ora si cura l’amiloidosi: convegno il 29 maggio
LATINA – Al Centro Cardiomiopatie del Goretti ora si cura anche l’amiloidosi, una malattia rara, in costante aumento nella popolazione soprattutto anziana, per la quale fino a poco tempo fa i pazienti della provincia di Latina dovevano spostarsi altrove per le cure. A un anno dall’apertura della struttura diretta dal professor Francesco Versaci, il punto sarà fatto in un convegno scientifico in programma nel pomeriggio del 29 maggio nell’Aula Porfiri dell’Ospedale di Latina.
“Nel corso di questo anno di attività – si legge in una nota della Asl di Latina – il Centro Cardiomiopatie ha progressivamente sviluppato competenze dedicate alla diagnosi, alla gestione clinica e al follow-up dei pazienti affetti da cardiomiopatie, con particolare attenzione all’amiloidosi cardiaca”.
CHE COSA E’ – L’amiloidosi cardiaca (sia la forma secondaria a malattie ematologiche, che quella da transtiretina) rappresenta una condizione per la quale una diagnosi tempestiva e un accesso precoce alle terapie possono incidere in maniera determinante sulla qualità e sull’aspettativa di vita dei pazienti affetti.
“Per quanto riguarda l’amiloidosi da transtiretina, fino ad oggi, molti cittadini della provincia di Latina erano costretti a rivolgersi ai Centri Ospedalieri romani per accedere alla prescrizione delle terapie specifiche. Un percorso spesso complesso e gravoso, soprattutto per pazienti fragili e anziani, che oggi si avvia finalmente a cambiare grazie al riconoscimento, da parte della Regione Lazio, del Presidio Ospedaliero Santa Maria Goretti come Centro Malattie Rare per questa patologia”, spiegano dall’azienda sanitaria.
In questo contesto si inserisce l’evento scientifico dedicato all’amiloidosi da transtiretina e alla costruzione di una rete ospedale-territorio finalizzata a favorire il riconoscimento precoce della malattia e una presa in carico sempre più capillare dei pazienti con sospetto di amiloidosi. Responsabile scientifico dell’iniziativa sarà il Prof. Versaci , direttore della Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti e direttore del dipartimento Alte Specialità Neuro-cardio-vascolari della Asl di Latina.
L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori sanitari del territorio sull’importanza del riconoscimento precoce della malattia, favorire l’integrazione tra ospedale e medicina territoriale e promuovere percorsi assistenziali sempre più efficaci per i pazienti affetti da amiloidosi. “Un importante passo avanti nell’ampliamento dell’offerta assistenziale specialistica della ASL di Latina e nella valorizzazione delle competenze professionali presenti sul territorio”, conclude la Asl.
APPUNTAMENTI
A Sabaudia domenica la 40° edizione della Ciclonatura
SABAUDIA – Domenica 31 maggio torna a Sabaudia la Ciclonatura, la storica passeggiata ciclistica non competitiva promossa dall’Avis comunale e dall’Associazione Pro Loco Sabaudia che quest’anno festeggia il traguardo della 40° edizione.
Un appuntamento divenuto negli anni simbolo identitario del territorio, capace di attraversare generazioni unite dallo spirito di condivisione, dal rispetto dell’ambiente e dall’impegno sociale. Nata nel 1982 grazie all’intuizione dell’allora forestale e già presidente Avis Ettore De Villa, cresciuta attraverso l’impegno dell’associazione locale dei donatori sangue e la passione di Tonino Prili, forestale e già presidente della Pro Loco Sabaudia, la Ciclonatura continua a richiamare oltre 1.500 partecipanti di tutte le età, confermandosi tra le manifestazioni più sentite e partecipate del territorio e riuscendo a coniugare valorizzazione dei luoghi e impegno solidale.
Anche per questa 40° edizione, realizzata in collaborazione con la Città di Sabaudia e il Parco nazionale del Circeo, con il supporto del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Fogliano e dell’Associazione Croce Azzurra Sabaudia, il percorso di circa 25 chilometri – costantemente presidiato per garantire assistenza medica e meccanica – attraverserà alcuni degli scenari più rappresentativi del Parco nazionale del Circeo e della città. Dal centro cittadino, con partenza alle 9.30 da piazza del Comune, tra lungomare, fascia dunale e zone umide si raggiungerà la foresta dove saranno ospitate anche le due tappe ristoro: la prima nell’area faunistica di Cerasella e quella finale presso il Centro visitatori del Parco. La conclusione della manifestazione coinciderà con il pranzo e il tradizionale sorteggio dei premi messi a disposizione dalle attività locali che, anno dopo anno, continuano a sostenere l’iniziativa insieme all’imprescindibile contributo dei volontari.
La quota di iscrizione di 10 euro comprende la maglietta e l’opuscolo della manifestazione, i due ristori, le bevande, l’assistenza medica e meccanica e la partecipazione al sorteggio premi. Come da tradizione, il ricavato sarà devoluto alla missione Comunità del Kenya rappresentata da Suor Zita Mazzucco, missionaria comboniana originaria di Sabaudia. Nello spirito della Ciclonatura, che da quarant’anni riesce a guardare lontano senza perdere il legame con il territorio, parte degli utili sarà destinata anche sostenere “Pasta a modo nostro”, progetto di inclusione sociale e lavorativa per ragazzi con disabilità che il prossimo giugno festeggerà un anno dall’apertura del laboratorio e del punto vendita a Sabaudia.
Più Letti
-
TITOLI11 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 27 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 26 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 25 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 24 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 23 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 22 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 21 maggio 2026