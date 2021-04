Latina Calcio 1932, pareggio in casa con il Cassino

LATINA – Il Latina non sa più vincere e anche oggi, nel recupero della 21esima giornata andato in scena al Francioni, ha dovuto rimandare l’appuntamento con il successo che manca dal 21 marzo. Contro il Cassino i nerazzurri, orfani di Esposito e con capitan Corsetti in panchina, sono partiti bene ma senza riuscire a finalizzare e subendo la reazione degli avversari. Dopo una fase di predominio degli ospiti, però, Di Renzo ha trasformato un rigore concesso per atterramento di Allegra. Il Cassino ha comunque ristabilito la parità al 2’ della ripresa, con un autogol di Orlando provocato da una punizione di Carcione. Si è rimasti sull’1-1, nonostante i tentativi finali di Alessandro e Calabrese.