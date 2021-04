Volley, la Top Cisterna in campo a Verona contro Nbv

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna tornerà in campo domani (domenica) alle 18:00 nel match valido per il settimo, e ultimo, turno del girone dei play-off per il quinto posto. La sfida vedrà i pontini nella tana dell’Nbv Verona in una partita che, considerata la classifica, diventa cruciale per provare a centrare l’obiettivo della semifinale. La sconfitta con Modena di mercoledì scorso e il passo falso di Padova hanno complicato la vita della Top Volley Cisterna in questa appendice del campionato di Superlega Credem Banca che mette in palio il tagliando europeo della partecipazione alla prossima Challenge Cup.

«Proveremo a passare il turno e scenderemo in campo per vincere in un torneo che, a detta di molti, sarebbe stato poco importante mentre invece se si guarda la classifica e le squadre in ballo è evidente che è proprio il contrario perché sono tutte lì a lottare per un posto in semifinale – chiarisce Mimmo Cavaccini, libero della Top Volley Cisterna – Comunque vada a finire poi credo proprio che sia stato un mini girone dove abbiamo alzato la testa in tutti i sensi, dopo una stagione difficilissima sotto tutti i punti di vista e siamo riusciti ad arrivare a giocarci all’ultima giornata la qualificazione alle semifinali».

Al momento solo Piacenza e Milano sono sicure del pass

La partita tra Verona e Top Volley Cisterna verrà arbitrata da Rolla e Toni e verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Elevensports.