A Fondi, tantissimi per lo screening tra i Sikh: su 501 test trovati 16 positivi al covid

FONDI – Sono 16 su 500, i positivi al covid trovati a Fondi nello screening promosso dalla Asl di Latina e dedicato alle comunità straniere che gravitano nell’area di Fondi. Nell’area del mercato di via Mola di Santa Maria si sono messi in fila ordinatamente, per fare il tampone antigenico rapido, uomini e donne, giovani e anziani, anche tanti. E dopo questo primo risultato i positivi dovranno ripetere il tampone molecolare per la conferma.

«L’attenzione resta alta – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ma i dati ci fanno ben sperare. Dato l’elevato numero di partecipanti, la Asl ha dato piena disponibilità, compatibilmente con le richieste dei rappresentanti delle comunità indiane e pakistane, a ripetere lo screening. Ringrazio la Asl per aver dato questa opportunità alla nostra città, le forze dell’ordine che hanno presidiato il drive in e il locale comitato della Croce Rossa per il prezioso e mai scontato supporto logistico e assistenziale».

Durante l’attesa i volontari hanno distribuito centinaia di opuscoli realizzati dal Comune di Fondi, capofila del distretto socio sanitario LT4. Le brochure, che riassumono le principali regole anticontagio e i comportamenti da osservare in caso di positività in lingua araba, punjabi e inglese, saranno consegnate anche alle comunità straniere di Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, Sabaudia, San Felice Circeo e Sperlonga.