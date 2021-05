Covid, nel bollettino della Asl di Latina 63 nuovi casi e nessun decesso. Prorogata la zona rossa a Bella Farnia

(la foto è tratta da Salute Lazio)

LATINA – Sono stati 63 i nuovi casi di Covid accertati dalla Asl di Latina e segnalati nell’ultimo bollettino. Nessun decesso al Goretti dove sono state ricoverate per le conseguenze del virus altre 8 persone. I casi sono emersi ad Aprilia 5, Cisterna di Latina 10, Cori 2, Fondi 8, Itri 1, Latina 12, Minturno 2, Monte San Biagio 1, Norma 6, Pontinia 2, Sabaudia 6, Sezze 1, Sperlonga 1, Terracina 6.

Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 184 guarigioni.

“Proroghiamo la zona rossa di Bella Farnia Sabaudia – annuncia l’assessore regionale D’Amato – in provincia di Latina per ulteriori 7 giorni”.

Nel Lazio l’Rt è a 0,88. I tassi di occupazione ospedaliera sono sottosoglia. Incidenza e focolai attivi sono in diminuzione. Una fase importante che segnala la discesa dei principali parametri.

I CONTAGI – Oggi su 14.744 tamponi nel Lazio (-267) e quasi 16.000 antigenici per un totale di oltre 30.000 test, si registrano 654 nuovi casi positivi (+21), 21 i decessi (-1), 1.063 i guariti, in forte riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.589 (-143), 233 le terapie intensive (-11). aumentano i casi, diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%.

VACCINAZIONI – Oggi il totale dei vaccini somministrati raggiungerà la quota 2,5 milioni con una percentuale di prime dosi pari al 35% dell’intera popolazione target. alla mezzanotte di venerdì 14 maggio sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969). Da oggi attiva app Ufirst per Open Day AstraZeneca 15 e 16 maggio con ticket virtuale per over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti). Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Per tutte le info: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale.

IN PROVINCIA DI LATINA – Prosegue la campagna vaccinale e ieri si sono avute 3825 somministrazioni nei centri vaccinali della provincia di Latina che stanno lavorando a ritmo sostenuto