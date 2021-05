Bollettino Covid, a Latina e provincia scendono i contagi: sono 31 in 11 Comuni

LATINA – Oggi i contagi da covid registrano uno dei dati più bassi della seconda e terza fase della pandemia: sono 31 i nuovi casi e due i decessi registrati al Goretti, uno dei quali ha riguardato un paziente di fuori provincia. Si tratta di casi sporadici registrati in soli 11 Comuni pontini con Latina che ne conta 7.

Come sempre il collettino della Asl di Latina del martedì riporta gli esiti dei tamponi eseguiti nella giornata di domenica che sono in numero inferiore rispetto ai settimanali, ma era tempo che non vedeva un dato così basso. Non sono calati invece i ricoveri che sono stati 11.

Le guarigioni nelle ultime 24ore sono state 231, mentre le vaccinazioni eseguite nei centri vaccinali del territorio sono state 3448 a fronte delle 167.181 dosi somministrate complessivamente, di cui la maggior parte agli ultraottantenni.