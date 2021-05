A Latina due borse di studio di un anno per aspiranti attori e cantanti

LATINA – Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando per partecipare all’assegnazione di 2 borse di studio (una per la recitazione e una per il canto) che copriranno interamente il costo di un anno di corso di formazione artistica presso il CLAP (Corsi e laboratori arti performative), il nuovo centro di formazione per le discipline dello spettacolo attivo a Latina.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto IO SONO ENEA – in memoria di Fabio Gianfreda.

Per partecipare basta avere un’età compresa tra i 18 e i 24 anni ed essere residenti nella provincia di Latina. Tutti i dettagli per partecipare al bando saranno a breve disponibili online.

Gli interessati possono scrivere a: iosonoenea.clap@gmail.com