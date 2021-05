Covid, 45 casi, zero decessi e zero ricoveri a Latina e provincia

LATINA – Nel Lazio su oltre 13mila tamponi molecolari sabato 22 maggio sono emersi 494 nuovi casi positivi al Coronavirus, 7 decessi e oltre 1200 ricoverati. Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive e il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%. Nella Asl di Latina sono 45 i nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Da 10 giorni nessun decesso per covid al Goretti e per la prima volta da mesi nessun ricovero.

OPEN DAY – Sul fronte vaccinazioni è stato un successo il secondo open day AstraZeneca over 35, andato sold out nei 30 hub dedicati in tutto il Lazio e oggi al termine delle somministrazioni ordinarie si andrà avanti dalle 19 alle 24 nei centri vaccinali di Latina, Formia e Fondi.

I DATI DELLA CAMPAGNA VACCINALE – Oggi si raggiungeranno i 3 milioni di somministrazioni. “La campagna vaccinale del Lazio prosegue con ottimi risultati. Ad oggi gli over 80 che hanno concluso il ciclo vaccinale sono l’85% mentre il 92% ha ricevuto la prima dose. Gli over 70 che hanno ricevuto le due dosi di vaccino sono il 36% e il 80% ha ricevuto la prima dose. Per quanto riguarda gli over 60, il 66% ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 16% ha già concluso il ciclo vaccinale. Gli over 50 che hanno ricevuto la prima dose sono il 39% prima dose e il 12% ha concluso il ciclo. Infine, gli over 40 che hanno ricevuto la prima dose sono il 18,5%, mentre l’8,8% ha concluso il ciclo vaccinale”. Lo comunica in una nota l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio.