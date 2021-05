Covid, 45 nuovi casi nel bollettino della Asl di Latina del 20 maggio

LATINA – Sono 45 i nuovi casi di Covid, in leggera discesa rispetto a ieri e nessun decesso. Il bollettino del 20 maggio della Asl di Latina riporta una situazione analoga a quella delle giornate precedenti con un numero basso di contagi emerso in 16 diversi Comuni del territorio, e un piccolo balzo in avanti segnato da Formia. Tra il 12 e il 18 maggio si sono registrati un totale di 470 casi e 5 decessi, questi ultimi tutti concentrati il 12 maggio.

I casi sono emersi Aprilia 6, Cisterna di Latina 3, Cori 3, Fondi 4, Formia 7, Gaeta 1, Latina 7, Lenola 1, Maenza 2, Monte San Biagio 2,

Pontinia 1, Priverno 2, Roccagorga 1, Sermoneta 1, Sezze 2, Terracina 2.

Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 193 (1233 i settimanali). Quattro i pazienti ricoverati (per un totale di 27 nell’ultima settimana).

Le vaccinazioni somministrate nella Asl di Latina sono state 3630 nelle ultime 24 ore per un totale di 25104 settimanali.