Covid, a Latina casi ancora in discesa, ma quattro decessi. Il bollettino del 25 maggio

LATINA – Scendono ancora i casi di covid in provincia di Latina, sono 27 quelli segnalati dall’ultimo bollettino della Asl, ma si interrompe la scia positiva di giorni senza decessi e sono tre i pazienti morti per covid al Goretti, due di Fondi e uno di Minturno, mentre un altro pontino è deceduto in un ospedale romano.

I nuovi casi sono emersi quasi tutti tra Aprilia, Latina e Cisterna, ma si tratta rispettivamente di 8, 7 e 4 casi e in totale in otto Comuni del territorio. I nuovi ricoveri per covid sono stati tre.

VACCINAZIONI – Sul fronte della campagna vaccinale secondo i dati diffusi oggi pomeriggio dall’Unità di Crisi Regione Lazio sulle percentuali di copertura della popolazione target, si registra che:

tra gli over 80 il 93% ha ricevuto la prima dose e l’ 86% la seconda dose;

tra gli over 70, l’82% ha ricevuto la prima dose, il 37% seconda dose;

mentre tra gli over 60, il 70% ha ricevuto la prima dose e il 18% la seconda.

In media, il 43% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino. Oltre il 20% ha completato il percorso vaccinale.