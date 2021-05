D’Amato: “Nel Lazio somministrate due milioni di dosi di vaccino contro il covid”.

LATINA – “Alle ore 12 abbiamo superato il tetto delle 2 milioni di somministrazioni di vaccini, nel Lazio una persona su tre ha già ricevuto almeno una dose di vaccino”. Lo comunica l’assessorato alla sanità del Lazio aggiornando il contatore regionale.

“Voglio ringraziare tutti i nostri operatori che stanno portando avanti con impegno e dedizione la campagna vaccinale”, commenta l’assessore D’Amato.

“Nel Lazio abbiamo superato il traguardo dei due milioni di somministrazioni di vaccino, il 90% degli over 80 prenotati ha completato anche la seconda dose, così come è molto alta la percentuale degli over 70 vaccinati. Abbiamo messo in sicurezza chi rischiava molto più degli altri di morire a causa del Covid. Andiamo avanti per riaprire alla vita e al lavoro”, commenta il Presidente Zingaretti.

E, da questa notte, alle 24 sarà attiva la prenotazione online sul portale SaluteLazio per la fascia di età 57 e 56 anni (ovvero i nati nel 1964 e 1965).